Обмен USDT на USDC без комиссии и перевод в блокчейне Solana: все это теперь в Trustee Plus — Finance.ua
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Обмен USDT на USDC без комиссии и перевод в блокчейне Solana: все это теперь в Trustee Plus

Криптовалюта
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Обмен USDT на USDC без комиссии и перевод в блокчейне Solana: все это теперь в Trustee Plus
Обмен USDT на USDC без комиссии и перевод в блокчейне Solana: все это теперь в Trustee Plus
Пользователи положительно оценили громкое нововведение от команды криптокошелька Trustee Plus, о котором объявили на Solana KUMEKATHON! Meetup. Знаковое событие состоялось в рамках Ukrainian Blockchain Week 2024, которую провели представители Incrypted. На этом ивенте разработчики заявили, что внедряют в платформу расчеты стейблкоинами USDC в сети Solana. Как это повлияет на комиссии и почему клиентов ждут приятные новости, мы расскажем далее.
Главное нововведение, которое уже могут ощутить на себе все пользователи Trustee Plus, заключается в том, что благодаря сотрудничеству с блокчейном Solana, любые внешние переводы стейблкоина USDC происходят с минимальной, а главное, прогнозируемой комиссией. Все, что вам нужно — выбрать при переводе другому пользователю USDC блокчейн Solana.
Обмен USDT на USDC без комиссии и перевод в блокчейне Solana: все это теперь в Trustee Plus
«Несколько месяцев назад мы сделали возможность обменивать стейблкоины внутри Trustee Plus без всякой комиссии. Сегодня к этому добавили наиболее выгодный по деньгам вывод USDC в блокчейне SOL. Это означает, что любое количество ваших USDT может быть обменяно на USDC без всякой комиссии, а дальше переведена на внешний кошелек, всего за 1 USDC. Грех таким не пользоваться уже сейчас» — Вадим Груша, СЕО Trustee Plus.
На момент написания этой новости комиссия за Gas в сети ERC-20 составляла 6.75 USDC. Это далеко не самый высокий показатель комиссии, который увеличивается прямо пропорционально загрузке блокчейна Ethereum. В зависимости от количества пользователей и объемов операций комиссия ERC-20 может достигать 50−80 USDC и выше. Это означает, например, что для перевода 10 USDC вам надо будет потратить от 6 до 80 USDC дополнительной комиссии.
С блокчейном Solana все гораздо проще и выгоднее. В независимости от загруженности и объемов операций вам надо будет заплатить всего 1 USDC комиссии за любой перевод внешнему пользователю.
«Представители различных блокчейнов много говорят о необходимости массового принятия криптовалют. Однако стоит помнить, что самый короткий путь к этому действительно большой массой пользователей — это их выгодность, скорость и надежность. Сегодня, вместе с Trustee Plus, мы делаем еще один шаг в направлении миллиарда пользователей криптовалютными активами» — Дэн Альберт, CEO Solana Foundation.
Особенно приятно отметить, что теперь такой возможностью могут воспользоваться клиенты наиболее динамично развивающегося криптопроекта Украины — криптокошелька Trustee Plus.
Обмен USDT на USDC без комиссии и перевод в блокчейне Solana: все это теперь в Trustee Plus
«Мы высоко ценим усилия команды Trustee, нацеленные на популяризацию криптовалют именно в Украине. По предварительным подсчетам Kumeka Team — партнера Solana Foundation, на сегодня в Украине не менее 100 000 пользователей сети Solana. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Trustee Plus мы удвоим эту цифру» — Марк Лецюк, соучредитель Kumeka Team, сообщества энтузиастов по развитию экосистемы Solana в Украине.
Отметим, ранее мы рассказывали о высокой оценке аналитиками возможностей Trustee Plus. Эксперты указали на то, что платформа не только дает ответ на вопрос «как купить Bitcoin онлайн», но и предоставляет пользователям широкий спектр удобных услуг для хранения, покупки и обмена цифровых активов. Учитывая, что разработчики продолжают развивать свой проект, можно прогнозировать появление новых сервисов и функций в ближайшем будущем.
Обмен USDT на USDC без комиссии и перевод в блокчейне Solana: все это теперь в Trustee Plus
По материалам:
Trustee
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