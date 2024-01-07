Обмен ламп накаливания на LED: в Украине стартовал новый этап — Finance.ua
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Обмен ламп накаливания на LED: в Украине стартовал новый этап

Казна и Политика
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В Украине с 4 января начался новый этап обмена ламп накаливания на LED. В его ходе пенсионеры могут дополнительно получить до пяти новых LED-ламп.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она рассказала, что за прошлый месяц пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 миллиона светодиодных ламп. В общей сложности украинцы обменяли уже более 26 миллионов ламп.
«Призываем всех, кто еще не воспользовался программой, получить свои пять светодиодных ламп и вкрутить их вместо ламп накаливания. Таким образом вы поможете украинским энергетикам снизить нагрузку на энергосистему. Сейчас это снова актуально, ведь враг возобновил массированные ракетные обстрелы», — отметила Свириденко.
В Кабмине уточняют, что по условиям программы все пенсионеры, желающие получить LED-лампы впервые, а также ранее пользовавшиеся обменом, могут сделать это бесплатно.
При обмене пенсионеры должны иметь при себе:
  • паспорт;
  • идентификационный номер физлица;
  • пенсионное удостоверение;
  • активный номер телефона.
Также теперь пенсионерам не обязательно брать с собой старые лампы для обмена. Они могут принести их в отделения «Укрпочты» в течение месяца после получения LED-ламп.
Напомним, с 5 декабря 2023 года во всех сельских отделениях «Укрпочты» пенсионерам предоставили возможность обмена ламп накаливания на LED-лампы.
По материалам:
РБК-Україна
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