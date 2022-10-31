Обмен гривны на местную валюту: в каких странах осталась такая возможность — Finance.ua

Обмен гривны на местную валюту: в каких странах осталась такая возможность
Большое количество беженцев в разных уголках мира столкнулись с необходимостью обмена наличной гривны на местную валюту. Во многих странах с начала потока украинских мигрантов такая функция была недоступна или появилась лишь через несколько месяцев с ограниченным сроком действия.
Несколько стран программу льготного обмена уже отменили. Среди них — Польша и Германия.
Ниже собраны страны, в которых все еще есть возможность обменять украинскую гривну на местную валюту без дополнительных комиссий.
Бельгия
Украинцы в Бельгии могут обменять наличную гривну на евро. Лимит обмена валюты составляет 10 тысяч гривен в сутки (316 евро).
Услуга доступна в Национальном банке Бельгии или в частных банках Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.
Мальта
Национальный банк Украины подписал соглашение с Центральным банком Мальты об обмене наличной гривны на евро. Соответствующая услуга стартовала с 1 августа.
Лимит на обмен наличной гривны составляет 10 тысяч гривен в сутки.
Каковы условия?
Обмен на территории страны возможен только при наличии:
• действительной справки о получении защиты от Агентства по международной защите на Мальте;
• паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, выданного органами власти Украины.
Услуга доступна в Центральном банке Мальты с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней) с 8:30 до 13:00.
Италия
Беженцы из Украины, нашедшие убежище в Италии, смогут обменять наличную гривну на евро.
Лимит на обмен составляет 10 тысяч гривен в сутки. Принимают банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.
Услуга доступна в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков. На сайте Банка Италии опубликован их список, а также актуальный обменный курс.
Латвия
Украинцы, вынужденно выехавшие в Латвию из-за войны в Украине, могут без комиссии обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение заключили Нацбанк Украины и Банк Латвии.
Лимит на обмен в стране составляет 10 тысяч гривен в сутки. Обменять гривну на евро можно в отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu Banka в шести городах Латвии. Принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.
Информацию о курсе еженедельно обновляют на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka.
Литва
С 10 октября у всех находящихся в Литве беженцев из Украины появилась возможность легкого обмена своих наличных в гривнах на евро.
Лимит на обмен составляет 10 тысяч гривен в сутки. Принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн. Поврежденные или с дефектами банкноты обмену евро не подлежат.
Услуга доступна в отделениях Šiaulių bankas, находящихся в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Клайпеде и Тельшяе.
В стране установлена комиссия за операцию — 2,5 евро. Учитывайте это при планировании обмена.
Молдова
Обмен украинской гривны на молдавские леи возможен на уровне 5000 грн на клиента/день.
Операции проводятся в первоочередном порядке на основании удостоверения личности, выданного органами власти Украины (внутренний или загранпаспорт).
Услуга доступна в отделениях OTP Bank.
Швеция
Граждане Украины в Швеции могут обменять наличную гривну на шведскую крону.
Лимит составляет 10 тыс. грн в сутки. Принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.
Обменять наличную гривну могут совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на пребывание в Швеции. Услуга доступна в 53 отделениях биржевой компании Forex по всей стране.
Обмен валюты в Швейцарии
Украинцы в Швейцарии могут обменять наличную гривну на франки Установлен предел 10 тысяч гривен в сутки.
В банках принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.
Для обмена необходимо быть совершеннолетним гражданином Украины и получить разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации.
Курс обмена фиксируется НБУ и сообщается на официальных сайтах национальных банков стран.
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