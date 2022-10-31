Обмен гривны на местную валюту: в каких странах осталась такая возможность — Finance.ua

Обмен гривны на местную валюту: в каких странах осталась такая возможность Сегодня 15:02 — Валюта

Обмен гривны на местную валюту: в каких странах осталась такая возможность

Большое количество беженцев в разных уголках мира столкнулись с необходимостью обмена наличной гривны на местную валюту. Во многих странах с начала потока украинских мигрантов такая функция была недоступна или появилась лишь через несколько месяцев с ограниченным сроком действия.

Несколько стран программу льготного обмена уже отменили. Среди них — Польша и Германия.

Ниже собраны страны, в которых все еще есть возможность обменять украинскую гривну на местную валюту без дополнительных комиссий.

Бельгия

Украинцы в Бельгии могут обменять наличную гривну на евро. Лимит обмена валюты составляет 10 тысяч гривен в сутки (316 евро).

Услуга доступна в Национальном банке Бельгии или в частных банках Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

Мальта

Национальный банк Украины подписал соглашение с Центральным банком Мальты об обмене наличной гривны на евро. Соответствующая услуга стартовала с 1 августа.

Лимит на обмен наличной гривны составляет 10 тысяч гривен в сутки.

Каковы условия?

Обмен на территории страны возможен только при наличии:

• действительной справки о получении защиты от Агентства по международной защите на Мальте;

• паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, выданного органами власти Украины.

Услуга доступна в Центральном банке Мальты с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней) с 8:30 до 13:00.

Италия

Беженцы из Украины, нашедшие убежище в Италии, смогут обменять наличную гривну на евро.

Лимит на обмен составляет 10 тысяч гривен в сутки. Принимают банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.

Услуга доступна в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков. На сайте Банка Италии опубликован их список, а также актуальный обменный курс.

Латвия

Украинцы, вынужденно выехавшие в Латвию из-за войны в Украине, могут без комиссии обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение заключили Нацбанк Украины и Банк Латвии.

Лимит на обмен в стране составляет 10 тысяч гривен в сутки. Обменять гривну на евро можно в отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu Banka в шести городах Латвии. Принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.

Литва

С 10 октября у всех находящихся в Литве беженцев из Украины появилась возможность легкого обмена своих наличных в гривнах на евро.

Лимит на обмен составляет 10 тысяч гривен в сутки. Принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн. Поврежденные или с дефектами банкноты обмену евро не подлежат.

Услуга доступна в отделениях Šiaulių bankas, находящихся в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Клайпеде и Тельшяе.

В стране установлена комиссия за операцию — 2,5 евро. Учитывайте это при планировании обмена.

Молдова

Обмен украинской гривны на молдавские леи возможен на уровне 5000 грн на клиента/день.

Операции проводятся в первоочередном порядке на основании удостоверения личности, выданного органами власти Украины (внутренний или загранпаспорт).

Услуга доступна в отделениях OTP Bank.

Швеция

Граждане Украины в Швеции могут обменять наличную гривну на шведскую крону.

Лимит составляет 10 тыс. грн в сутки. Принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.

Обменять наличную гривну могут совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на пребывание в Швеции. Услуга доступна в 53 отделениях биржевой компании Forex по всей стране.

Обмен валюты в Швейцарии

Украинцы в Швейцарии могут обменять наличную гривну на франки Установлен предел 10 тысяч гривен в сутки.

В банках принимают к обмену банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.

Для обмена необходимо быть совершеннолетним гражданином Украины и получить разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации.

Курс обмена фиксируется НБУ и сообщается на официальных сайтах национальных банков стран.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.