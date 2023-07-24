Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня — «Укргидроэнерго» — Finance.ua
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Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня — «Укргидроэнерго»

Энергетика
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Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня — «Укргидроэнерго»
Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня — «Укргидроэнерго»
Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического уровня для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции.
Об этом сообщают в «Укргидроэнерго».
«Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12−12,5 м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до прохождения отопительного сезона «Укргидроэнерго» вместе с проектным институтом надеются найти решение о том, чтобы станция могла работать на полную мощность, чтобы обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями.
13 июня, через неделю после теракта российских окупантов на дамбе Каховской ГЭС, в «Укргидроэнерго» сообщали, что из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями, и призвали потребителей электроэнергии экономно использовать ее.
По материалам:
Економічна Правда
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