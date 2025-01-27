Обманула волонтера почти на 800 тыс грн: жительница Львовщины получила подозрение — Finance.ua

Обманула волонтера почти на 800 тыс грн: жительница Львовщины получила подозрение Сегодня 16:45 — Криминал

28-летней женщине из Львовской области выдвинуто подозрение в мошенничестве на сумму почти 800 тыс. грн. Она обманула волонтера, предложив ему купить несуществующие дроны для военных нужд.

По данным следствия, подозреваемая создала профили в соцсетях Instagram и Telegram, где публиковала объявления о продаже военной амуниции и техники. Она требовала полную предоплату на банковскую карту, хотя не имела никаких товаров. Вырученные средства она потратила на собственные нужды.

При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры Львова продолжается досудебное расследование, которое проводят следователи Львовского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступлениям Львовской области.

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