Облачная платформа Amazon запретила регистрацию новых клиентов из рф и Беларуси — Finance.ua

Облачная платформа Amazon запретила регистрацию новых клиентов из рф и Беларуси

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Облачная платформа Amazon запретила регистрацию новых клиентов из рф и Беларуси

Облачная платформа Amazon Amazon Web Services запретила регистрацию новых клиентов из россии и Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении компании.

Кроме предоставления гуманитарной помощи и поддержки неправительственных организаций (НПО), чтобы помочь пострадавшим от насилия, AWS тесно сотрудничает с украинскими клиентами и партнерами, чтобы обеспечить безопасность их программ. Команды менеджеров учетных записей, специалистов по безопасности, архитекторов решений и других технических специалистов круглосуточно работают, чтобы помочь клиентам и партнерам в это критическое время", — говорят в компании.

«В отличие от других поставщиков технологий в США, AWS не имеет центров обработки данных, инфраструктуры или офисов в россии, и мы имеем давнюю политику не сотрудничать с российским правительством. Мы также прекратили регистрацию в AWS в россии и Беларуси. Нашими крупнейшими клиентами, которые используют AWS в россии, являются компании, которые имеют штаб-квартиры за пределами страны и имеют там команды разработчиков. AWS имеет четкие условия обслуживания, согласно которым, если клиент использует службы AWS для угроз, подстрекательства, продвижения или активного поощрения насилия, терроризма или другого серьезного ущерба, ему не будет разрешено пользоваться нашими услугами. Доступ к AWS будет приостановлен», — добавили в AWS.

«Amazon Web Services отказалась принимать новых клиентов из россии. Это подразделение американской корпорации Amazon, предоставляющей услуги в сфере облачных вычислений. Поэтому российские цифровые продукты лишаются возможности пользоваться топ-мировыми решениями для защиты», — отреагировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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