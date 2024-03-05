Oberbeton инвестирует $26 млн в завод по производству железобетонных конструкций в Тернопольской области — Finance.ua
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Oberbeton инвестирует $26 млн в завод по производству железобетонных конструкций в Тернопольской области

Фондовый рынок
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В Микулинецкой общине Тернопольщины иностранный инвестор начинает проектирование нового завода крупногабаритных железобетонных конструкций. Об этом пишет Inventure.
Почти два года Oberbeton определялся с конечной локацией и была выбрана Микулинецкая территориальная община Тернопольской области, которая предоставила лучшие условия для инвестора.
На встрече с местным активом общин и представителями компании-инвестора была представлена ​​презентация проекта застройки завода:
  • производственные и вспомогательные здания,
  • логистика,
  • объем инвестиций,
  • объем и ассортимент продукции,
  • количество рабочих мест, которое планируется создать.
Была проведена визуализация самих производственных помещений и частично технологии производства.
Представители инвестора сообщили и предоставили соответствующие гарантии по экологической безопасности и соблюдению других норм законодательства, а также показали самое современное оборудование, которым будет комплектоваться это производство. Общая сумма прямых инвестиций в регион увеличится более чем на 1 млрд грн, и будет создано более 150 новых рабочих мест.
Бюджет общества и бюджет области получит финансовую поддержку, а в населенный пункт вдохнется новая жизнь. Oberbeton — прозрачная компания, где средняя заработная плата будет составлять не ниже 20−22 тыс. грн в месяц.
В скором времени будет подписан инвестиционный меморандум и начаты все подготовительные и строительные работы на участке.
По материалам:
Finance.ua
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