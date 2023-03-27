Обанкротившийся SVB продали другому крупному американскому банку — Finance.ua

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Обанкротившийся SVB продали другому крупному американскому банку

Фондовый рынок
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Обанкротившийся SVB продали другому крупному американскому банку
Обанкротившийся SVB продали другому крупному американскому банку
Американский First Citizens Bank покупает большую часть обанкротившегося в начале марта банка Silicon Valley Bank.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявления американских регуляторов.
First Citizens Bank возьмет на себя все 119 млрд долл. депозитов SVB, а также получит контроль над кредитами SVB и будет управлять его 17 отделениями. Банк приобретет около 72 млрд долл. активов SVB со скидкой, оставив около 90 млрд долл. ценных бумаг и других активов у Федеральной корпорации гарантирования депозитов.
Объявляя о сделке, регулятор заявил, что банкротство SVB может стоить ее Фонду страхования вкладов, который содержится за счет банков-членов, около 20 млрд долл.

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First Citizens, называющий себя крупнейшим семейным банком страны, был одним из крупнейших покупателей проблемных банков в последние годы. С 2008 года состоялось около 20 сделок по покупке в банковском секторе при поддержке Корпорации.
Присоединение бизнеса SVB значительно увеличит размер First Citizens, у которого на конец прошлого года было чуть более 100 млрд долл. активов и почти 90 млрд долл. депозитов, что делает его 36-м крупнейшим банком США по размеру активов.
Рыночная стоимость First Citizens Bank составляет около 8 млрд долл.
Эта сделка состоялась после аналогичного поглощения Signature Bank банком New York Community Bank.
По материалам:
Економічна Правда
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