Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике — Finance.ua

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Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике

Мир
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Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике
Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике
Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам в 2024 году стали Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон. Ученые помогли понять отличия в процветании разных стран.
Лауреатов премии по экономике объявила 14 октября 2024 года Нобелевская комиссия Шведской королевской академии наук в Стокгольме, говорится на странице в Twitter.
Дарон Ведьмоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон продемонстрировали важность общественных институтов для процветания страны. Общества с низким уровнем правопорядка и институтами, которые эксплуатируют население, не способствуют росту или изменениям к лучшему.
Сейчас 20% самых богатых стран мира примерно в 30 раз богаче, чем 20% самых бедных. Разрыв в доходах между богатейшими и беднейшими странами также сохраняется. Хотя беднейшие страны стали богаче, они не догоняют те, что преуспевают.
Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике
Лауреаты премии нашли новые и убедительные доказательства одного из объяснений этого разрыва — отличия в институтах общества. Внедрение более инклюзивных институтов, понижение уровня добычи и верховенство закона принесут долгосрочные выгоды.
Модель лауреатов, объясняющая обстоятельства, при которых формируются и изменяются политические институты, состоит из трех компонентов:
  1. Конфликт по распределению ресурсов и кому принадлежит власть над принятием решений в обществе.
  2. Массы иногда имеют возможность осуществлять власть, мобилизуя и угрожая правящей элите. Таким образом, власть в обществе — это нечто большее, чем право принимать решения.
  3. Проблема обязательств, которая означает, что единственной альтернативой является передача элитой права на принятие решений населению.
Объявлены три лауреата Нобелевской премии по экономике
Премия по экономике за 2024 год стала 56-й с 1969 года. Премию по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премии мира, учредил не сам Альфред Нобель, а Шведский национальный банк 1968 года.
Денежный эквивалент премии — 11 млн шведских крон, что по текущему курсу составляет более $1 млн.
По материалам:
УНІАН
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