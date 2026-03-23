Объявлены победители юбилейной финтех-премии PaySpace Magazine Awards 2025

Украинский рынок финансовых технологий, платежей и e-commerce определил своих лидеров. Завершилось голосование юбилейной, десятой премии PSM Awards 2025 — и мы рады объявить компании и экспертов, которые в этом году получили признание профессионального сообщества и пользователей
Юбилейная премия PSM Awards 2025 стала особым событием для украинской Fintech-индустрии. Уже десятый год PaySpace Magazine отмечает компании, технологии и экспертов, которые формируют будущее финансовых сервисов, платежей и электронной коммерции.
За эти годы премия превратилась в один из самых авторитетных отраслевых рейтингов. В нем принимают участие банки, платежные провайдеры, финтех-компании, технологические платформы и стартапы, создающие инновационные решения для бизнеса и пользователей.
Победителей PSM Awards традиционно определяют по результатам открытого онлайн-голосования, оценкам экспертного жюри и редакции. В этом году премия собрала десятки компаний номинантов и тысячи голосов от представителей рынка и пользователей финансовых сервисов.
В этом году по случаю юбилея премии также представлена ​​специальная номинация FinTech Х: Легенды индустрии. Это почетное внеконкурсное поощрение — специальная юбилейная награда редакции. В этой номинации мы отмечаем тех, кто стоял у истоков украинского финтеха и внес вклад, без которого отрасль не была бы такой, какая она сегодня.
Сегодня мы с радостью объявляем победителей юбилейной премии PSM Awards 2025:

Лучшее решение для приема платежей оффлайн

1 место — ПриватБанк
2 место — АО «ОЩАДБАНК»
3 место — monobank

Лучшее Fintech-решение для благотворительности

1 место — ПриватБанк
2 место — monobank
3 место — Государственное предприятие «Инормационно-вычислительный центр Министерства социальной политики, семьи и единства Украины»

Лучший банк для ФЛП

1 место — ПриватБанк
2 место — ПУМБ
3 место — monobank

Лучшая программа лояльности

1 место — Moneyveo
2 место — monobank
3 место — ПриватБанк Привет

Лучший маркетплейс

1 место — Prom
2 место — OLX.
3 место — Министерство цифровой трансформации Украины

Лучший оператор в сфере международных платежей

1 место — ПриватБанк PrivatMoney.
2 место — Райффайзен Банк.
3 место — TransferGO.

Эксперт года в FinTech

1 место — Сергей Синченко.
2 место — Серий Макаренко.
3 место — Алексей Рубан.

Лучший кредитный продукт для бизнеса

1 место — ПУМБ
2 место — ПриватБанк
3 место — àбанк

Лучший кредитный банковский продукт для физических лиц

1 место — ПриватБанк Карточка Универсальная
2 место — monobank
3 место — банк

Лучший FinTech стартап

1 место — WEAGRO
2 место — FlexiPay
3 место — Ponova by OTP Bank

Лучший TechFin-проект

1 место — PayForce
2 место — EasyPay
3 место — PEHOME СМАРТ

Лучший банк-эквайр

1 место — ПриватБанк
2 место — àbank
3 место — ПУМБ

Лучший партнер бизнеса по приему платежей

1 место — ПриватБанк
2 место — PSP Platon
3 место — iPay.ua

Лучший процессинг

1 место — ПриватБанк
2 место — UPC
3 место — ПУМБ

Лучший сервис для онлайн-платежей

1 место — Portmone
2 место — iPay.ua
3 место — EasyPay

Лучший сервис для микрокредитования

1 место — Moneyveo
2 место — MyCredit
3 место — Credit7

Лучший цифровой банк

1 место — monobank | Universal Bank
2 место — ПриватБанк Приват24
3 место — àbank

Лучший сервис онлайн-идентификации в банках

1 место — ПриватБанк
2 место — monobank | Universal Bank
3 место — ПУМБ

Лучшее SaaS-решение в Fintech

1 место — Цифровые сервисы для бизнеса «Вчасно»
2 место — ProFIX Group
3 место — UPC

Лучший КСО-проект

1 место — moneyveo
2 место — Райффайзен Банк
3 место — Инклюзивная программа Моя Безбарьерность

Лучший инфраструктурный провайдер

1 место — Киевстар
2 место — Цифровые сервисы для бизнеса «Вчасно»
3 место — Датацентр «ПАРКОВЫЙ»

Лучший проект по кибербезопасности в Fintech

1 место — Райффайзен Банк
2 место — Ассоциация ЕМА
3 место — Государственное предприятие «Инормационно-вычислительный центр Министерства социальной политики, семьи и единства Украины»

Лучшая коллаборация в FinTech

1 место — NovaPay
2 место — ПриватБанк
3 место — Карты лояльности Sense Bank и интеграция с DeepLoyalty
Поздравляем победителей PSM Awards 2025 и благодарим всех компаний и экспертов, принявших участие в премии. Ваши инновации, технологии и идеи продолжают менять финансовый рынок Украины, делая его более современным, доступным и эффективным.
Спасибо также всем пользователям и представителям индустрии, которые присоединились к голосованию и поддержали своих фаворитов.
Юбилейная PSM Awards подтвердила: украинский FinTech активно развивается, создает новые решения и формирует будущее глобальных финансовых технологий.
При поддержке:
  • ЕМА;
  • Ассоциации украинских банков;
  • European Business Association.
Информационные партнеры:
  • Объединенные;
  • Минфин;
  • Finance.ua;
  • Росетка Пай.
Справка: первое мероприятие состоялось в 2016 году. С тех пор PSM Awards проходит каждый год, определяя лучшие компании и экспертов на рынке финансовых технологий Украины.
