Объявлены цены на Samsung Galaxy A54 и A34 для Европы — Finance.ua

Объявлены цены на Samsung Galaxy A54 и A34 для Европы Сегодня 05:59 — Фондовый рынок

По слухам, в скором времени Samsung представит новые устройства серии Galaxy A. Недавние обсуждения дают понять, что Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G дебютируют 15 марта.

В преддверии предполагаемого запуска в Интернет просочились цены на оба этих устройства. Tipster SnoopyTech написал в Twitter, что начальная цена Samsung Galaxy A34 5G составит 419 евро. Это будет цена варианта с памятью в 128 ГБ. Кроме того, Galaxy A54 5G будет стоить 519 евро за ту же модель накопителя.

Кроме этих двух моделей, докладчик также сообщил, что Galaxy A14, уже доступный во многих регионах, будет стоить 219 евро после запуска в Европе.

Ожидается, что будущий смартфон Samsung Galaxy A54 5G будет иметь 6,4-дюймовый sAMOLED Full HD-дисплей с разрешением 2340×1080p и 120 Гц для более плавной прокрутки и игрового процесса. По всей вероятности, он будет оснащен процессором Exynos 1380 от Samsung в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и возможностью хранения до 256 ГБ.

Устройство, вероятно, будет оснащено тройной камерой на задней панели, состоящей из основного датчика на 48 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП и объектива для макросъемки/боке на 5 МП. У него также будет 13-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков.

Ожидается, что Samsung Galaxy A34 5G получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 25 Вт, будет работать на программном обеспечении OneUI 5.0 на базе Android 13 и будет иметь рейтинг защиты от пыли и воды IP67. Он также включает боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку двух SIM-карт, NFC, OTG и 3,5-мм разъем для наушников.

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