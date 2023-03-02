Объявлены цены и комплектации нового Ford Mustang — Finance.ua

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Объявлены цены и комплектации нового Ford Mustang

Технологии&Авто
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Объявлены цены и комплектации нового Ford Mustang
Американская компания Ford объявила цены и комплектации на Ford Mustang нового поколения. Спорткар 2024 модельного года даже в базовой комплектации будет стоить не менее 32 515 долларов.
Ford Mustang в стандартной комплектации EcoBoost Fastback оснащается 2,3-литровым 315-сильным турбодвигателем в сочетании с 10-скоростной автоматической трансмиссией. Среди опций — 12,4-дюймовая цифровая приборная панель, 13,2-дюймовый информационно-развлекательный экран, а также задние парктроники и передние сиденья с механической регулировкой.
За 38 040 долларов предлагается комплектация EcoBoost Premium Fastback, которая заменяет вышеупомянутую приборную панель и отдельный дисплей мультимедийной системы на сплошной экран изогнутой формы. Также в этой версии есть подогрев руля, дистанционный запуск двигателя и устройство для беспроводной зарядки смартфона. Та же комплектация с откидным верхом обойдется в 43 540 долларов.
Стоимость Ford Mustang GT Fastback с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 480 «лошадей» стартует с отметки 43 090 долларов. Самое мощное исполнение Dark Horse 2024 года, доступное только в кузове купе, обойдется минимум в 59 565 долларов. За эти деньги покупателям предложат автомобиль с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 500 лошадиных сил.
Продажи Ford Mustang 2024 модельного года должны начаться уже этим летом.
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По материалам:
mmr.ua
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