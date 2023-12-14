Объявлена ​​стоимость нового Lexus GX 2024. Он дороже нового Land Cruiser Prado 250 (фото) — Finance.ua
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Объявлена ​​стоимость нового Lexus GX 2024. Он дороже нового Land Cruiser Prado 250 (фото)

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Объявлена ​​стоимость нового Lexus GX 2024. Он дороже нового Land Cruiser Prado 250 (фото)
Объявлена ​​стоимость нового Lexus GX 2024. Он дороже нового Land Cruiser Prado 250 (фото)
В США объявили цены на новый внедорожник Lexus GX 2024. Базовую модель 2024 года Lexus GX 550 Premium оценили в 64 250 долларов с учетом доставки к дилеру. Версия Lexus GX 550 Premium+ уже заметно дороже — 69 250 долларов, но и опций у нее больше.
Таким образом, новый Lexus GX оказался на 10 тысяч долларов дороже своего «брата» Land Cruiser Prado 250 (в США эта модель называется Land Cruiser): и хотя Toyota пока не объявила стоимость Land Cruiser, но ранее сообщалось, что цены будут стартовать с отметки примерно 55 тысяч долларов.
Стоимость остальных версий Lexus GX 2024:
  • Lexus GX 550 Overtrail — 69 250 долларов;
  • Lexus GX 550 Overtrail+ - 77 250 долларов;
  • Lexus GX 550 Luxury — 77 250 долларов;
  • Lexus GX 550 Luxury+ - 81 250 долларов.
По материалам:
mmr.ua
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