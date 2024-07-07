Объявлен выпуск палатки с кроватью для Tesla Cybertruck (фото) — Finance.ua

Объявлен выпуск палатки с кроватью для Tesla Cybertruck (фото)
Для электропикапа Tesla Cybertruck будет выпускаться надстройка на кузов, позволяющая оснастить машину раскладной палаткой на крыше и спальным местом. Цена надстройки — от 1500 долларов.
Об этом сообщила компания Cybertruck Co.
Также разработана рама, служащая основой для различных вариаций надстроек. Она может иметь прозрачные стеки из алюминия и стали или поликарбонатные окна. В палатке находится спальный матрас размером 1219×2235 мм. Масса надстройки не превышает 150 кг.
Cybertruck Co сотрудничает с Baja Designs для освещения. Предлагаются разные варианты фонарей, включая 40-дюймовую световую балку. Только за освещение можно доплатить до 3500 долларов.
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