Объемы поступления российского дизтоплива в другие страны увеличились почти на четверть (список стран) — Finance.ua

Объемы поступления российского дизтоплива в другие страны увеличились почти на четверть (список стран) Сегодня 10:33

Объемы поступлений российских газойлов и ДТ в порты других стран за неделю 11−17 марта увеличились на 22% по отношению к предыдущей неделе и составили 978 тыс. тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия, Марокко и Ливия.

На них приходится 70% поставок. Кроме того, объемы поступления дистиллятов в страны Северной Африки на прошлой неделе утроились.

На прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты снизились с 427 тыс. тонн до 370 тыс. тонн.

Поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе уменьшилось на 17% и составило 126 тыс. тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Марокко увеличила поставки российского дизтоплива с 35 до 103 тысяч тонн. Ливия увеличила импорт на 182% до 84 тысяч тонн.

Економічна Правда По материалам:

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