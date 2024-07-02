Объемы частных денежных переводов в мае уменьшились на 8,2% — Finance.ua

Объемы частных денежных переводов в мае уменьшились на 8,2% Сегодня 19:30 — Личные финансы

Объемы частных денежных переводов в мае уменьшились на 8,2%

Объемы частных денежных переводов уменьшились на 8,2% и составили 0,9 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Заработная плата, получаемая украинцами из-за рубежа, сократилась на 19,8%, в то же время другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, выросли на 7,1%.

В общей сложности по официальным каналам направлено на 6,9% переводов меньше, чем в мае прошлого года, со своей стороны поток через неформальные каналы уменьшился на 9,6% по сравнению с маем прошлого года.

Всего за январь — май 2024 года объемы денежных переводов уменьшились на 7,9%: чистая оплата труда сократилась на 17,9%, в то же время частные трансферты выросли на 14,6%.

Напомним, объемы частных денежных переводов в феврале уменьшились на 5,4% по сравнению с февралем прошлого года и составили 0,9 млрд долларов.

Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан.

Итого в 2023 году в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.

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Українські Новини По материалам:

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