Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5% — Finance.ua

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5% Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5%

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5% по сравнению с 2023 годом — до 204,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным статведомства, прошлогодний показатель также превысил результат 2020 года, когда объем стройработ составил 202 млрд грн, но все еще ниже довоенного 2021-го с показателем 258 млрд грн.

Как отметил Госстат, объем строительных работ в жилищном строительстве по итогам 2024 года увеличился на 16,3% по сравнению с предыдущим годом до 26,6 млрд грн; в нежилом — вырос на 35,5%, до 57,7 млрд грн; в инженерном — на 20%, до 120,4 млрд. грн.

По сезонно скорректированным данным ведомства, индексы строительной продукции в декабре 2024 года в жилищном строительстве составляли 49,7%, в нежилом — 108,9%, в инженерном — 94,3%, а с учетом эффекта календарных дней показатели составляют 70,9%, 2306,7% и 231,6%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных строительных работ составила 41,1%, ремонта — 32,6%, реконструкции и технического перевооружения — 26,3%.

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