Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5%

Казна и Политика
12
Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5%
Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5%
Объем выполненных строительных работ в Украине в 2024 году увеличился на 23,5% по сравнению с 2023 годом — до 204,7 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно данным статведомства, прошлогодний показатель также превысил результат 2020 года, когда объем стройработ составил 202 млрд грн, но все еще ниже довоенного 2021-го с показателем 258 млрд грн.
Как отметил Госстат, объем строительных работ в жилищном строительстве по итогам 2024 года увеличился на 16,3% по сравнению с предыдущим годом до 26,6 млрд грн; в нежилом — вырос на 35,5%, до 57,7 млрд грн; в инженерном — на 20%, до 120,4 млрд. грн.
По сезонно скорректированным данным ведомства, индексы строительной продукции в декабре 2024 года в жилищном строительстве составляли 49,7%, в нежилом — 108,9%, в инженерном — 94,3%, а с учетом эффекта календарных дней показатели составляют 70,9%, 2306,7% и 231,6%.
Доля нового строительства в общем объеме выполненных строительных работ составила 41,1%, ремонта — 32,6%, реконструкции и технического перевооружения — 26,3%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems