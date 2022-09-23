Объем торгов землей в метавселенных упал на 98% от своего пика, достигнутого в 2021 году — Finance.ua
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Объем торгов землей в метавселенных упал на 98% от своего пика, достигнутого в 2021 году

Финтех и Карты
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Объем торгов землей в метавселенных упал на 98% от своего пика, достигнутого в 2021 году
Объем торгов землей в метавселенных упал на 98% от своего пика, достигнутого в 2021 году
В 2021 году объемы торгов виртуальной землей в индустрии Метавселенной били все рекорды. Но с того момента масштабы продаж просели на 98%, что во многом обусловлено глобальным медвежьим трендом на рынке.
Согласно отчетам издания Delphi Digital, торговые объемы достигли пика в ноябре 2021 года на отметке в $8 млрд.
В прошлом виртуальная земля в секторе Метавселенной была анонсирована как глобальная инновация технологии Web3. Это вызвало огромный интерес со стороны инвесторов, стремившихся приобрести земельные участки. Многие также были вовлечены в Метавселенную в надежде получить реальную прибыль в виртуальном мире, где можно играть, торговать цифровыми активами и обмениваться различными предметами.
Но на фоне глобальной просадки на крипторинке многие пользователи усомнились в практической пользе виртуальных земель. Часть критиков утверждали, что сообщество столкнулось с избытком этого ресурса, следовательно, он не является дефицитным и уже не вызывал такого безумного интереса.
По мнению экспертов, несмотря на такую тенденцию, списывать со счетов Метавселенную нельзя. В качестве подтверждения они приводят статистику, согласно которой на 6 сентября 2022 года в США было зарегистрировано более 4000 товарных знаков, связанных с индустрией Metaverse. Большие бренды и институциональные инвесторы все еще поддерживают активный спрос в этом сегменте.
По материалам:
cryptomisto
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