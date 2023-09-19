Объем природного газа в хранилищах достиг необходимых 14,7 миллиарда кубометров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объем природного газа в хранилищах достиг необходимых 14,7 миллиарда кубометров

Энергетика
47
По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) составил 14,7 млрд кубометров. Таким образом, план Кабинета Министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. Министр добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК «Нафтогаз Украины» и слаженной работе всех компаний газовой сферы — АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз» и Оператора ГТС Украины.
Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика — важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Напомним, недавно Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам, украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и в случае прекращения транзита российского газа.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.