Объем природного газа в хранилищах достиг необходимых 14,7 миллиарда кубометров — Finance.ua

Объем природного газа в хранилищах достиг необходимых 14,7 миллиарда кубометров Сегодня 11:33 — Энергетика

По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) составил 14,7 млрд кубометров. Таким образом, план Кабинета Министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. Министр добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК «Нафтогаз Украины» и слаженной работе всех компаний газовой сферы — АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз» и Оператора ГТС Украины.

Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика — важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, недавно Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам, украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и в случае прекращения транзита российского газа.

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