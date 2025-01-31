Объем поступления наличных денег в кассы украинских банков вырос до 2,8 трлн грн — Finance.ua
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Объем поступления наличных денег в кассы украинских банков вырос до 2,8 трлн грн

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Объем поступления наличных денег в кассы украинских банков вырос до 2,8 трлн грн
Объем поступления наличных денег в кассы украинских банков вырос до 2,8 трлн грн
За 2024 год объемы кассовых оборотов банков выросли. Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом и составил 2 819,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились чуть меньше (на 12,5%) и достигли 2 862,6 млрд грн.
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«Это обусловлено положительной экономической активностью в течение 2024 года, которой способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению. Так, объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачам) за 2024 год превышают в среднем на 11% показатели довоенного 2021 года», — отмечают в Нацбанке.
Объем поступления наличных денег в кассы украинских банков вырос до 2,8 трлн грн
В то же время на увеличение объемов выдач наличной гривны из касс банков влияли ожидания населения, в частности, относительно продолжительности войны и продолжения обстрелов объектов критической инфраструктуры. Поэтому граждане имели желание сформировать определенный запас наличных денег.
Традиционно наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали (% от общего объема расходов):
  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,4% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (3,7% общего объема расходов);
  • для покупки иностранной валюты у клиентов (3,3% от общего объема расходов).
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):
  • торговая выручка (31,0% от общего размера поступлений);
  • операции клиентов с использованием платежных карт (23,0% от общего объема поступлений);
  • поступления от продаж иностранной валюты (19,5% от общего объема поступлений);
  • выручка от всех видов услуг (12,8% от общего размера поступлений).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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