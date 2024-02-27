Объем поставок 5G-смартфонов превысил 2 миллиарда единиц — Finance.ua
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Объем поставок 5G-смартфонов превысил 2 миллиарда единиц

Фондовый рынок
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Это достижение менее чем за пять лет является самым быстрым по сравнению с предыдущими поколениями, такими как 4G и 3G, которым понадобилось по меньшей мере шесть лет, чтобы дойти до этой же отметки.
Почти 70% поставок 5G приходится на развитые рынки, такие как Китай, США и Западная Европа. На долю Apple и Samsung приходится более 1 млрд поставленных 5G-смартфонов, что свидетельствует об их сильной доле на рынке в сегменте 5G.
Выпуск первых смартфонов iPhone с поддержкой 5G в серии iPhone 12 значительно ускорил процесс внедрения, если верить аналитикам, и в 4 квартале 2020 года квартальные поставки впервые превысили 100 миллионов единиц.
Сокращение ценового разрыва между чипсетами 5G и 4G, стратегический выбор компонентов изготовителями и выпуск чипсетов 5G начального уровня от MediaTek и Qualcomm сделали смартфоны 5G более доступными. Это позволило брендам, особенно китайским OEM-производителям, предлагать более широкий спектр опций 5G по разным ценам. При этом даже на тех рынках, где сети 5G не работают на полную силу, потребители выбирают телефоны 5G, чтобы «подготовиться к будущим обновлениям сети и получить потенциальную выгоду от повышенной производительности и возможностей».
По материалам:
iLenta
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