Объем мировых инвестиций в III квартале 2023 года составил $77,05 млрд — отчет Venture Pulse Сегодня 22:43 — Фондовый рынок

Объем мировых инвестиций в III квартале 2023 года составил $77,05 млрд — отчет Venture Pulse

KPMG выпустил новый отчет Venture Pulse — глобальный обзор ключевых трендов рынка венчурного капитала в мире за III квартал 2023 года. Этот квартал оказался особенно спокойным для мирового рынка венчурных инвестиций, в то же время активность заключения сделок в Европе несколько выросла по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом пишет Ain.ua.

Объем венчурных инвестиций снизился до $77,05 млрд по 7435 сделкам (показатели II квартала 2023 года — $77,4 млрд и 7783 соглашений соответственно). Уровень down rounds останется относительно высоким по сравнению с историческими нормами. Средний размер сделок на поздних стадиях в мире падает из года в год.

Активность на рынке IPO растет, а на рынке слияний и поглощений (M&A) остается сдержанной.

Десятка крупнейших сделок в глобальном масштабе состоялась в 6 разных странах. Среди них следующие сделки:

Anthropic — $4 млрд в США.

Verkor — $2,27 млрд во Франции.

GTA Semiconductor — $1,87 млрд в Китае.

H2 Green Steel — $1,63 млрд в Швеции.

RoxMotor — $1 млрд в Китае.

Инвестиции в Европе остаются относительно без изменений — в III квартале этого года $17,3 млрд инвестировано в 1671 сделку.

Стоимость инвестиций в поздние раунды (D+) снизилась по сравнению с прошлым годом.

Изображение: Venture Pulse

Количество сделок, связанных с энтерпрайз-компаниями и сферой здравоохранения, остается на высоком уровне. Сфера искусственного интеллекта продолжает активно расти по сравнению с другими индустриями, например, финтехом.

Зеленые технологии и энергетические стартапы оставались привлекательными для венчурных инвесторов в III квартале 2023 г., причем инвестиции демонстрировали разнообразие как с точки зрения продукта, так и с точки зрения географии.

Крупнейшей сделкой квартала является инвестиция в $2,3 млрд во время раунда С для французской компании Verkor.

10 крупнейших сделок распределены между 6 странами, где лидируют Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Германия и Израиль.

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