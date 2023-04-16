Объем долгов беднейших стран достиг максимума за 25 лет, — исследование Сегодня 22:37 — Мир

Объем долгов беднейших стран достиг максимума за 25 лет, — исследование

Беднейшие государства должны выплатить иностранным кредиторам в среднем не менее 16,3% бюджетных доходов в 2023 году и 16,7% в 2024 году. Это максимальные показатели с 1998 года.

Об этом свидетельствуют данные британской благотворительной организации Debt Justice, передает Интерфакс-Украина.

В 2024 году уровень госдолга до погашения будет более чем в 2,5 выше, чем в 2011 году. В прошлый раз, когда выплаты были настолько крупные, странам с высокой долговой нагрузкой списали 60-80% долга, отметили в организации.

По данным Всемирного банка, в структуре адресатов запланированных на 2023-2024 годы выплат 91 страны, чьи показатели проанализировала Debt Justice, 46% занимают частные кредиторы из Китая, 30% — международные организации, 12% — китайские кредиторы частного и государственного секторов и еще 12% — остальные государства.

Максимальный средний уровень госдолга по погашению в 2022-2024 годах зафиксирован у Шри-Ланки (78,3%), Лаоса (57,3%), Доминиканы (54,6%), Пакистана (43%) и Замбии (38,9%). %).

«Уровень выплат во многих странах становится кризисным и ограничивает возможности власти по обслуживанию населения, борьбе с климатическим кризисом и реагированию на экономическую неопределенность», — заявила исполнительный директор благотворительной организации Хайди Чоу.

Исполнительный совет МВФ в марте одобрил программу помощи Шри-Ланке в объеме 2,28 млрд SDR (около $3 млрд).

Четырехлетняя программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности и сохранение финансовой устойчивости, а также на раскрытие потенциала роста экономики за счет поддержки структурных реформ. Около $333 млн фонд планировал направить властям Шри-Ланки незамедлительно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.