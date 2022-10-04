Объем частных денежных переводов в августе увеличился до $1,2 млрд — Finance.ua
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Объем частных денежных переводов в августе увеличился до $1,2 млрд

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Объем частных денежных переводов в августе увеличился на 2,5% и составил 1,2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Объем частных денежных переводов увеличился на 2,5% и составил 1,2 млрд долларов.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 11.7%, другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 20.6%.
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В целом по официальным каналам направлено на 16.4% переводов меньше, чем в августе прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы увеличился на 30.8% по сравнению с августом прошлого года.
Всего за восемь месяцев текущего года объемы денежных переводов уменьшились на 4.2%, в том числе:
чистая оплата труда — на 1.5%,
частные трансферты — на 9.8%.
Напомним, НБУ запретил P2P переводы с гривневых на зарубежные карты. С 5 октября возвращается запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.
Также в НБУ сообщили, есть ли основания для осуществления новой курсовой коррекции.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.
  • В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам:
Українські Новини
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