Объем частных денежных переводов в августе увеличился до $1,2 млрд — Finance.ua

Объем частных денежных переводов в августе увеличился до $1,2 млрд Сегодня 12:03 — Валюта

Объем частных денежных переводов в августе увеличился на 2,5% и составил 1,2 млрд долларов.

Объем частных денежных переводов увеличился на 2,5% и составил 1,2 млрд долларов.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 11.7%, другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 20.6%.

Читайте также С 1 октября ежемесячный лимит на покупку валюты онлайн будет увеличен до 100 000 грн.

В целом по официальным каналам направлено на 16.4% переводов меньше, чем в августе прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы увеличился на 30.8% по сравнению с августом прошлого года.

Всего за восемь месяцев текущего года объемы денежных переводов уменьшились на 4.2%, в том числе:

чистая оплата труда — на 1.5%,

частные трансферты — на 9.8%.

Напомним, НБУ запретил P2P переводы с гривневых на зарубежные карты. С 5 октября возвращается запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

Также в НБУ сообщили , есть ли основания для осуществления новой курсовой коррекции.

Справка Finance.ua:

В 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.