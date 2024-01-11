ОАЭ запретили пропускать танкеры под флагом Камеруна: перевозят российскую нефть — Finance.ua
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ОАЭ запретили пропускать танкеры под флагом Камеруна: перевозят российскую нефть

Энергетика
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили заходить в свои воды судам под флагом Камеруна — этим шагом страна дистанцирует себя от рискованных судов, используемых для транспортировки подсанкционной российской нефти.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ.
Согласно циркуляру министерства, компании и судовые агенты не должны предоставлять услуги судам, зарегистрированным в Камеруне. Запрет не будет распространяться на суда, прошедшие оценку международного классификационного органа.
Большинство торговых судов плавают под флагами стран, далеких от тех, которыми они владеют или управляют. Самые популярные — Панама и Маршалловы острова, которые являются неотъемлемой частью стандартов безопасности в судоходной отрасли.
«Но когда россия собрала огромный теневой флот танкеров для транспортировки своей нефти в условиях санкций США, часть этого флота перешла под малоизвестные флаги, такие как флаг Камеруна», — подчеркивает Bloomberg.
Еще в середине прошлого года Камерун был определен как страна с высоким риском того, что суда не пройдут проверку безопасности при заходе в порт.
Зарегистрированный в Камеруне флот нефтяных танкеров невелик, но большинство из них за последний год побывали в россии.
Из 14 нефтевозов под флагом Камеруна, достаточно малых, чтобы забирать нефть из российских портов, 11 делали это за последние 12 месяцев, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.
На них приходится менее 1% от общего объема поставок нефти из россии.
По материалам:
Економічна Правда
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