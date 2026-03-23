ОАЭ возобновили работу ключевого газоперерабатывающего завода

Объединенные Арабские Эмираты возобновили работу крупнейшего газоперерабатывающего завода после его остановки в результате атаки на энергетическую инфраструктуру. Речь идет о предприятии Habshan, которое эксплуатирует Adnoc Gas Plc.
В то же время ситуация с экспортом газа остается сложной из-за перебоев судоходства в Ормузском проливе.
Единственный в стране завод по производству сжиженного природного газа на острове Дас в Персидском заливе работает на минимальном уровне. Мощности объекта составляют около 6 млн. тонн в год, однако из-за ограничения экспорта он не останавливается полностью, чтобы сохранить возможность быстрого возобновления работы после открытия пролива.
В компании отметили, что были вынуждены временно скорректировать операционную деятельность в сегменте СПГ и работают с клиентами в индивидуальном режиме для выполнения контрактных обязательств.
Несмотря на проблемы с экспортом, внутреннее газоснабжение в стране остается стабильным. Это стало возможным благодаря возобновлению работы завода Habshan, а также поставкам газа из Катар через трубопровод Dolphin.
По материалам:
Діло
