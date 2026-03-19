ОАЭ готовят смягчение требований к налоговому резидентству
Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность смягчения правил налогового резидентства для иностранцев. Речь идет о тех, кто был вынужден покинуть страну из-за ситуации с безопасностью из-за войны с Ираном и рискуют потерять свой статус.
Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на FT.
Какие послабления готовят
Среди обсуждаемых ключевых изменений:
- возможность индивидуального рассмотрения заявок экспатов, выехавших из-за форс-мажора;
- учет ситуации безопасности после завершения конфликта;
- более гибкий подход к требованиям относительно минимального пребывания в стране.
В то же время автоматических исключений не планируют — решение будут принимать точечно.
Власти также рассматривают возможность учета форс-мажорных обстоятельств, в частности перебоев с перелетами.
Действующие требования к резидентству
Для сохранения налогового статуса иностранцы обязаны:
- находиться в ОАЭ не менее 183 дней в году;
- или от 90 дней — при наличии существенных связей (работа или жилье).
Дополнительно действует принцип «центра жизненных интересов», позволяющий сохранить резидентство, если финансовые и личные интересы сосредоточены в стране.
Потенциальные изменения координируются Федеральной налоговой службой и органами, ответственными за идентификацию и пограничный контроль.
Кто рискует лишиться статуса
Налоговый год в ОАЭ начинается 1 января. Поэтому покинувшие страну после начала боевых действий 28 февраля могут не выполнить требования относительно количества дней пребывания.
Для части экспатов это создает риски:
- потеря налогового резидентства в ОАЭ;
- рост налоговой нагрузки в других странах, в том числе в Великобритании.
Почему это важно для Дубая
Смягчение правил имеет стратегическое значение для Дубая, который позиционирует себя как финансовый центр региона и привлекает состоятельных иностранцев нулевым налогом на доходы.
Однако последние события, включая атаки на инфраструктуру, подорвали это восприятие.
Известно, что часть состоятельных резидентов покинули страну в начале конфликта в конце февраля, но часть из них впоследствии вернулись, чтобы не потерять налоговый статус.
