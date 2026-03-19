ОАЭ готовят смягчение требований к налоговому резидентству Сегодня 20:37 — Мир

Столица ОАЭ Дубай

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность смягчения правил налогового резидентства для иностранцев. Речь идет о тех, кто был вынужден покинуть страну из-за ситуации с безопасностью из-за войны с Ираном и рискуют потерять свой статус.

Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на FT.

Какие послабления готовят

Среди обсуждаемых ключевых изменений:

возможность индивидуального рассмотрения заявок экспатов, выехавших из-за форс-мажора;

учет ситуации безопасности после завершения конфликта;

более гибкий подход к требованиям относительно минимального пребывания в стране.

В то же время автоматических исключений не планируют — решение будут принимать точечно.

Власти также рассматривают возможность учета форс-мажорных обстоятельств, в частности перебоев с перелетами.

Действующие требования к резидентству

Для сохранения налогового статуса иностранцы обязаны:

находиться в ОАЭ не менее 183 дней в году;

или от 90 дней — при наличии существенных связей (работа или жилье).

Дополнительно действует принцип «центра жизненных интересов», позволяющий сохранить резидентство, если финансовые и личные интересы сосредоточены в стране.

Потенциальные изменения координируются Федеральной налоговой службой и органами, ответственными за идентификацию и пограничный контроль.

Кто рискует лишиться статуса

Налоговый год в ОАЭ начинается 1 января. Поэтому покинувшие страну после начала боевых действий 28 февраля могут не выполнить требования относительно количества дней пребывания.

Для части экспатов это создает риски:

потеря налогового резидентства в ОАЭ;

рост налоговой нагрузки в других странах, в том числе в Великобритании.

Почему это важно для Дубая

Смягчение правил имеет стратегическое значение для Дубая, который позиционирует себя как финансовый центр региона и привлекает состоятельных иностранцев нулевым налогом на доходы.

Однако последние события, включая атаки на инфраструктуру, подорвали это восприятие.

Известно, что часть состоятельных резидентов покинули страну в начале конфликта в конце февраля, но часть из них впоследствии вернулись, чтобы не потерять налоговый статус.

