0 800 307 555
ру
ОАЭ готовят смягчение требований к налоговому резидентству

Мир
23
Столица ОАЭ Дубай
Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают возможность смягчения правил налогового резидентства для иностранцев. Речь идет о тех, кто был вынужден покинуть страну из-за ситуации с безопасностью из-за войны с Ираном и рискуют потерять свой статус.
Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на FT.

Какие послабления готовят

Среди обсуждаемых ключевых изменений:
  • возможность индивидуального рассмотрения заявок экспатов, выехавших из-за форс-мажора;
  • учет ситуации безопасности после завершения конфликта;
  • более гибкий подход к требованиям относительно минимального пребывания в стране.
В то же время автоматических исключений не планируют — решение будут принимать точечно.
Власти также рассматривают возможность учета форс-мажорных обстоятельств, в частности перебоев с перелетами.

Действующие требования к резидентству

Для сохранения налогового статуса иностранцы обязаны:
  • находиться в ОАЭ не менее 183 дней в году;
  • или от 90 дней — при наличии существенных связей (работа или жилье).
Дополнительно действует принцип «центра жизненных интересов», позволяющий сохранить резидентство, если финансовые и личные интересы сосредоточены в стране.
Потенциальные изменения координируются Федеральной налоговой службой и органами, ответственными за идентификацию и пограничный контроль.

Кто рискует лишиться статуса

Налоговый год в ОАЭ начинается 1 января. Поэтому покинувшие страну после начала боевых действий 28 февраля могут не выполнить требования относительно количества дней пребывания.
Для части экспатов это создает риски:
  • потеря налогового резидентства в ОАЭ;
  • рост налоговой нагрузки в других странах, в том числе в Великобритании.

Почему это важно для Дубая

Смягчение правил имеет стратегическое значение для Дубая, который позиционирует себя как финансовый центр региона и привлекает состоятельных иностранцев нулевым налогом на доходы.
Однако последние события, включая атаки на инфраструктуру, подорвали это восприятие.
Известно, что часть состоятельных резидентов покинули страну в начале конфликта в конце февраля, но часть из них впоследствии вернулись, чтобы не потерять налоговый статус.
По материалам:
Мінфін.com.ua
НалогообложениеНалогиНалогоплательщики
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems