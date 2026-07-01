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О карьере, инвестициях и балансе: как присоединиться к новой конференции для женщин VLASNA

Личные финансы
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Спикеры конференции Vlasna
Спикеры конференции Vlasna

Конференция VLASNA, посвященная развитию женской карьеры, состоится впервые уже этим летом. Она приглашает женщин, которые ищут пути умножения капитала, саморазвития, вдохновения и идеи.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 июля, а присоединиться к нему смогут все желающие по предварительной регистрации. Важно: участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте инвента по ссылке.

О чем будет VLASNA?

Более 20 топовых эксперток готовят выступления, которые будут презентовать в течение 8-часовой конференции. Главная цель организаторов — дать толчок женщинам, чтобы они смогли увидеть возможности роста в разных сферах.
Среди тем, о которых будут говорить спикеры:
  • карьера и инвестиционный потенциал украинских женщин;
  • как сформировать первый инвестиционный портфель;
  • как сделать первые шаги на фондовом рынке;
  • какие активы выбрать для защиты капитала;
  • как превратить хобби в бизнес;
  • как создать и развивать личный бренд учредительницы;
  • где искать стартовый капитал для собственного дела;
  • как переосмыслить свои навыки и сменить карьеру;
  • как овладеть новыми знаниями в сжатые сроки;
  • где находить мотивацию и силы.
Если вы уже имеете стабильный доход, но хотите большего, если хотите попробовать свои силы в предпринимательстве, если имеете собственное дело и хотите его развивать, если интересуетесь инвестициями, если ищете единомышленников и поддержку, то конференция VLASNA именно для вас. Присоединяйтесь и станьте частью общества женщин, которые не боятся своих амбиций и прямо сейчас делают шаг навстречу своим мечтам!
Мы верим, что успех складывается из правильных знаний, финансовых инструментов и доброго сердца. Именно поэтому к организации онлайн-конференции VLASNA присоединились классные партнеры, которым мы выражаем огромную благодарность за синергию и помощь.
Каждый из них полезен для вас здесь и сейчас:
  • «Биз Банк» обеспечивает предпринимателей всем необходимым для старта и развития — от выгодных тарифов на обслуживание до надежных инструментов для расчетов, чтобы вы могли сосредоточиться на прибыли, а не на бумажной волоките.
  • Биржевой университет открывает двери в мир инвестиций. Благодаря их учебным программам тысячи украинцев уже создали свои первые инвестиционные портфели и научились защищать деньги от инфляции.
  • БФ «Твоя Опора» показывает, как бизнес и благотворительность могут эффективно работать вместе. Это один из самых прозрачных фондов Украины, который спасает жизни детей и поддерживает медицинские учреждения, реализуя масштабные гуманитарные проекты.
Благодарим партнеров за то, что вы укрепляете наше мероприятие и помогаете каждой участнице стать более уверенной в своём будущем!
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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