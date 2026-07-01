О карьере, инвестициях и балансе: как присоединиться к новой конференции для женщин VLASNA
О чем будет VLASNA?
- карьера и инвестиционный потенциал украинских женщин;
- как сформировать первый инвестиционный портфель;
- как сделать первые шаги на фондовом рынке;
- какие активы выбрать для защиты капитала;
- как превратить хобби в бизнес;
- как создать и развивать личный бренд учредительницы;
- где искать стартовый капитал для собственного дела;
- как переосмыслить свои навыки и сменить карьеру;
- как овладеть новыми знаниями в сжатые сроки;
- где находить мотивацию и силы.
- «Биз Банк» обеспечивает предпринимателей всем необходимым для старта и развития — от выгодных тарифов на обслуживание до надежных инструментов для расчетов, чтобы вы могли сосредоточиться на прибыли, а не на бумажной волоките.
- Биржевой университет открывает двери в мир инвестиций. Благодаря их учебным программам тысячи украинцев уже создали свои первые инвестиционные портфели и научились защищать деньги от инфляции.
- БФ «Твоя Опора» показывает, как бизнес и благотворительность могут эффективно работать вместе. Это один из самых прозрачных фондов Украины, который спасает жизни детей и поддерживает медицинские учреждения, реализуя масштабные гуманитарные проекты.
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