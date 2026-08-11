0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

О чем будет самая большая дискуссия InvestFest 2026: тема и спикеры

29
InvestFest 2026
InvestFest 2026
InvestFest 2026 — крупнейшая онлайн-конференция об инвестициях, которая пройдет уже совсем скоро, в канун Дня Независимости Украины. Символично, потому что независимость страны начинается с независимости каждого из нас.
Более 20 экспертов готовятся выступить на ивенте и обсудить действенные механизмы инвестирования в разные активы. Значительное внимание уделят и едва ли не наиболее классическому из них — недвижимости.
В частности, инвестирование в недвижимость обсудят в рамках масштабной дискуссии: «Купить квадратные метры или долю фонда: какая недвижимость приносит реальный доход».
Модерировать разговор будет education Project Manager проекта Академия Минфин Виталий Пацан, а непосредственно в обсуждении примут участие коммерческий директор S1 REIT, посол REIT-фондов в Украине Виктор Бойчук, обозреватель рынка недвижимости для украинских онлайновых и телевизионных медиа Виктория Берещак и основатель Everpoint Consulting, в портфеле которой более 50 проектов в пяти странах, Виктор Забоенко.

Эксперты в рамках дискуссии будут искать ответы на вопросы:

  • Какие форматы недвижимости сегодня наиболее интересны для инвестора: жилая, коммерческая, апартаменты, доходные дома или фонды?
  • Что выгоднее в 2026 году: покупать недвижимость напрямую или инвестировать через фонд?
  • Где сейчас больше возможностей для украинского инвестора: в Украине или за границей?
  • Как правильно сравнивать реальную доходность разных объектов после налогов, комиссий, ремонтов, простоев и управления?
  • Какие объекты действительно приносят регулярный доход, а какие зарабатывают преимущественно на потенциальном росте стоимости?
  • Какие риски инвестирования в украинскую недвижимость сегодня наиболее недооценены?
  • Какие дополнительные риски возникают при покупке недвижимости за границей?
  • Насколько ликвидны прямая недвижимость и доля фонда и как быстро инвестор может вернуть свои деньги?
  • Какие документы и показатели следует проверить перед покупкой объекта или входом в фонд недвижимости?
  • Какую стратегию каждый из участников избрал бы сегодня для себя?
Кроме большой дискуссии тему недвижимости поднимут также эксперты рынка, которые готовят одиночные выступления на InvestFest 2026. Так, Александр Грушецкий Co-founder, CFO — Deniz Estate, расскажет о недвижимости за рубежом в 2026 — 5 странах, где украинцы сейчас выгоднее всего инвестируют в недвижимость. А коммерческий директор «Твоє Коло» Егор Лесничий ответит на вопрос: «15% годовых в долларах на земле: маркетинговое обещание или реальность?»
Узнать полную программу InvestFest 2026 можно на странице инвента по ссылке. Также на этой странице есть форма для регистрации для участия в конференции, бесплатной для всех желающих.
Присоединяйтесь к InvestFest 2026 и узнайте из первых уст инсайты инвестиционного рынка и о том, какие активы принесут вам больше выгоды уже в этом году.

Партнеры мероприятия

Конференция InvestFest 2026 возможна при поддержке надежных партнеров, каждый из которых вносит свой вклад в формирование инвестиционной культуры и экономической устойчивости страны.
Генеральный партнер события ICU — международная финансовая группа и один из крупнейших управляющих активов в Украине, предоставляющий профессиональные услуги по брокерскому обслуживанию, торговле ценными бумагами и инвестиционному консалтингу.
Золотые партнеры:
  • Deniz Estate — международное агентство зарубежной недвижимости, которое помогает украинцам выгодно инвестировать в девелоперские проекты по всему миру.
  • BraInvest — инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении капиталом и разработке эффективных инвестиционных стратегий для частных и корпоративных клиентов.
  • Биржевой Университет — образовательная платформа в сфере финансовой грамотности, которая учит украинцев практическому инвестированию на фондовом рынке с нуля.
Серебряные партнеры:
  • ICLUB — международный синдикат венчурных инвесторов от фонда TA Ventures, позволяющий частному капиталу вкладывать средства в перспективные глобальные стартапы.
  • Твой Коло — инвестиционная компания, открывающая частным инвесторам доступ к высокодоходному рынку украинской сельскохозяйственной земли.
  • S1 REIT — первый в Украине фонд недвижимости (REIT), позволяющий получать пассивный доход от коммерческой и жилой недвижимости с небольшим стартовым капиталом.
  • ProPart — управляющая компания и сервис инвестиций в прибыльную недвижимость «под ключ».
  • Ecotech — компания, разрабатывающая и реализующая инвестиционные проекты в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.
Бронзовый партнер AccessFinance — финансовая компания, предоставляющая гибкие и современные решения в сфере кредитования, финансового консалтинга и управления ликвидностью.
Благодаря вовлеченности и экспертизе наших партнеров InvestFest 2026 является практической площадкой для развития и защиты капитала украинцев.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems