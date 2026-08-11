О чем будет самая большая дискуссия InvestFest 2026: тема и спикеры
Эксперты в рамках дискуссии будут искать ответы на вопросы:
- Какие форматы недвижимости сегодня наиболее интересны для инвестора: жилая, коммерческая, апартаменты, доходные дома или фонды?
- Что выгоднее в 2026 году: покупать недвижимость напрямую или инвестировать через фонд?
- Где сейчас больше возможностей для украинского инвестора: в Украине или за границей?
- Как правильно сравнивать реальную доходность разных объектов после налогов, комиссий, ремонтов, простоев и управления?
- Какие объекты действительно приносят регулярный доход, а какие зарабатывают преимущественно на потенциальном росте стоимости?
- Какие риски инвестирования в украинскую недвижимость сегодня наиболее недооценены?
- Какие дополнительные риски возникают при покупке недвижимости за границей?
- Насколько ликвидны прямая недвижимость и доля фонда и как быстро инвестор может вернуть свои деньги?
- Какие документы и показатели следует проверить перед покупкой объекта или входом в фонд недвижимости?
- Какую стратегию каждый из участников избрал бы сегодня для себя?
Партнеры мероприятия
- Deniz Estate — международное агентство зарубежной недвижимости, которое помогает украинцам выгодно инвестировать в девелоперские проекты по всему миру.
- BraInvest — инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении капиталом и разработке эффективных инвестиционных стратегий для частных и корпоративных клиентов.
- Биржевой Университет — образовательная платформа в сфере финансовой грамотности, которая учит украинцев практическому инвестированию на фондовом рынке с нуля.
- ICLUB — международный синдикат венчурных инвесторов от фонда TA Ventures, позволяющий частному капиталу вкладывать средства в перспективные глобальные стартапы.
- Твой Коло — инвестиционная компания, открывающая частным инвесторам доступ к высокодоходному рынку украинской сельскохозяйственной земли.
- S1 REIT — первый в Украине фонд недвижимости (REIT), позволяющий получать пассивный доход от коммерческой и жилой недвижимости с небольшим стартовым капиталом.
- ProPart — управляющая компания и сервис инвестиций в прибыльную недвижимость «под ключ».
- Ecotech — компания, разрабатывающая и реализующая инвестиционные проекты в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.
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