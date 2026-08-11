О чем будет самая большая дискуссия InvestFest 2026: тема и спикеры Сегодня 15:25

InvestFest 2026

InvestFest 2026 — крупнейшая онлайн-конференция об инвестициях, которая пройдет уже совсем скоро, в канун Дня Независимости Украины. Символично, потому что независимость страны начинается с независимости каждого из нас.

Более 20 экспертов готовятся выступить на ивенте и обсудить действенные механизмы инвестирования в разные активы. Значительное внимание уделят и едва ли не наиболее классическому из них — недвижимости.

В частности, инвестирование в недвижимость обсудят в рамках масштабной дискуссии: «Купить квадратные метры или долю фонда: какая недвижимость приносит реальный доход».

Модерировать разговор будет education Project Manager проекта Академия Минфин Виталий Пацан, а непосредственно в обсуждении примут участие коммерческий директор S1 REIT, посол REIT-фондов в Украине Виктор Бойчук, обозреватель рынка недвижимости для украинских онлайновых и телевизионных медиа Виктория Берещак и основатель Everpoint Consulting, в портфеле которой более 50 проектов в пяти странах, Виктор Забоенко.

Эксперты в рамках дискуссии будут искать ответы на вопросы:

Какие форматы недвижимости сегодня наиболее интересны для инвестора: жилая, коммерческая, апартаменты, доходные дома или фонды?

Что выгоднее в 2026 году: покупать недвижимость напрямую или инвестировать через фонд?

Где сейчас больше возможностей для украинского инвестора: в Украине или за границей?

Как правильно сравнивать реальную доходность разных объектов после налогов, комиссий, ремонтов, простоев и управления?

Какие объекты действительно приносят регулярный доход, а какие зарабатывают преимущественно на потенциальном росте стоимости?

Какие риски инвестирования в украинскую недвижимость сегодня наиболее недооценены?

Какие дополнительные риски возникают при покупке недвижимости за границей?

Насколько ликвидны прямая недвижимость и доля фонда и как быстро инвестор может вернуть свои деньги?

Какие документы и показатели следует проверить перед покупкой объекта или входом в фонд недвижимости?

Какую стратегию каждый из участников избрал бы сегодня для себя?

Кроме большой дискуссии тему недвижимости поднимут также эксперты рынка, которые готовят одиночные выступления на InvestFest 2026. Так, Александр Грушецкий Co-founder, CFO — Deniz Estate, расскажет о недвижимости за рубежом в 2026 — 5 странах, где украинцы сейчас выгоднее всего инвестируют в недвижимость. А коммерческий директор «Твоє Коло» Егор Лесничий ответит на вопрос: «15% годовых в долларах на земле: маркетинговое обещание или реальность?»

Узнать полную программу InvestFest 2026 можно на странице инвента по ссылке . Также на этой странице есть форма для регистрации для участия в конференции, бесплатной для всех желающих.

Присоединяйтесь к InvestFest 2026 и узнайте из первых уст инсайты инвестиционного рынка и о том, какие активы принесут вам больше выгоды уже в этом году.

Партнеры мероприятия

Конференция InvestFest 2026 возможна при поддержке надежных партнеров, каждый из которых вносит свой вклад в формирование инвестиционной культуры и экономической устойчивости страны.

Генеральный партнер события ICU — международная финансовая группа и один из крупнейших управляющих активов в Украине, предоставляющий профессиональные услуги по брокерскому обслуживанию, торговле ценными бумагами и инвестиционному консалтингу.

Золотые партнеры:

Deniz Estate — международное агентство зарубежной недвижимости, которое помогает украинцам выгодно инвестировать в девелоперские проекты по всему миру.

— международное агентство зарубежной недвижимости, которое помогает украинцам выгодно инвестировать в девелоперские проекты по всему миру. BraInvest — инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении капиталом и разработке эффективных инвестиционных стратегий для частных и корпоративных клиентов.

— инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении капиталом и разработке эффективных инвестиционных стратегий для частных и корпоративных клиентов. Биржевой Университет — образовательная платформа в сфере финансовой грамотности, которая учит украинцев практическому инвестированию на фондовом рынке с нуля.

Серебряные партнеры:

ICLUB — международный синдикат венчурных инвесторов от фонда TA Ventures, позволяющий частному капиталу вкладывать средства в перспективные глобальные стартапы.

— международный синдикат венчурных инвесторов от фонда TA Ventures, позволяющий частному капиталу вкладывать средства в перспективные глобальные стартапы. Твой Коло — инвестиционная компания, открывающая частным инвесторам доступ к высокодоходному рынку украинской сельскохозяйственной земли.

— инвестиционная компания, открывающая частным инвесторам доступ к высокодоходному рынку украинской сельскохозяйственной земли. S1 REIT — первый в Украине фонд недвижимости (REIT), позволяющий получать пассивный доход от коммерческой и жилой недвижимости с небольшим стартовым капиталом.

— первый в Украине фонд недвижимости (REIT), позволяющий получать пассивный доход от коммерческой и жилой недвижимости с небольшим стартовым капиталом. ProPart — управляющая компания и сервис инвестиций в прибыльную недвижимость «под ключ».

— управляющая компания и сервис инвестиций в прибыльную недвижимость «под ключ». Ecotech — компания, разрабатывающая и реализующая инвестиционные проекты в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.

Бронзовый партнер AccessFinance — финансовая компания, предоставляющая гибкие и современные решения в сфере кредитования, финансового консалтинга и управления ликвидностью.

Благодаря вовлеченности и экспертизе наших партнеров InvestFest 2026 является практической площадкой для развития и защиты капитала украинцев.

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