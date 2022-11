Nvidia предлагает альтернативные чипы для Китая из-за американских экспортных ограничений — Finance.ua

Nvidia предлагает альтернативные чипы для Китая из-за американских экспортных ограничений Сегодня 02:38 — Технологии&Авто

Nvidia предлагает альтернативные чипы для Китая из-за американских экспортных ограничений

Nvidia Corp. начала предлагать клиентам в Китае альтернативу чипам высокого класса, на которые действуют ограничения на экспорт в США. Эти санкции могут стоить американской компании сотен миллионов долларов упущенной выгоды.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Nvidia заявила, что новый чип для обработки графики под торговой маркой A800 соответствует ограничениям США на чипы, которые могут быть экспортированы в Китай в соответствии с новыми правилами, введенными в прошлом месяце.

Чип был запущен в производство в третьем квартале, говорится в сообщении компании.

A800 заменяет A100, чип, широко используемый в серверах и приложениях искусственного интеллекта китайскими технологическими гигантами, включая Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Baidu Inc.

Новый чип Nvidia является ответом на новые радикальные правила администрации президента США Джо Байдена, ограничивающие экспорт американских чиповых технологий в Китай, которые, по словам официальных лиц США, направлены на замедление военного прогресса страны.

По словам источников, компания готовится к высокому уровню спроса на новый чип, ожидается, что поставки начнутся в ближайшие недели, а потенциальными покупателями будут американские компании, такие как Dell Technologies, для продуктов, которые они продают в Китае.

Напомним, в начале сентября администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов из Китая и россии. Это устранит риск их использования в военных целях. Ограничения касаются высококачественных моделей чипов, известных как графические процессоры или GPU, продаваемые компаниями Кремниевой долины Nvidia и Advanced Micro Devices.

