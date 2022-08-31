Nvidia планирует снизить цену на некоторые видеокарты — Finance.ua

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Nvidia планирует снизить цену на некоторые видеокарты

Технологии&Авто
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Nvidia планирует снизить цену на некоторые видеокарты
Nvidia планирует снизить цену на некоторые видеокарты
В преддверии выпуска RTX 4000 компания хочет избавиться от запасов графических процессоров нынешнего поколения.
Об этом заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время собрания правления компании.
По его словам, Nvidia сократит продажи видеокарт производителям компьютерной техники, чтобы дать возможность использовать свои запасы.
При этом вполне возможно, что стоимость видеокарт нынешнего поколения снизится.
Компания ожидает падения выручки из-за снижения спроса. Отчасти это произошло из-за его стремительного роста во время пандемии, отчасти из-за сложной экономической ситуации.
Не последним аргументом стала революция в мире криптовалют. Теперь майнить Эфир стало невозможно.
Последнее привело к падению спроса на графические процессоры в январе, однако компании пока удерживают цены на свою продукцию.

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По материалам:
НВ
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