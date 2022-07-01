Nvidia перестала продлевать и продавать в рф лицензии на софт для гейминга – СМИ — Finance.ua

Nvidia перестала продлевать и продавать в рф лицензии на софт для гейминга – СМИ Сегодня 10:30 — Фондовый рынок

Nvidia перестала продлевать и продавать в рф лицензии на софт для гейминга – СМИ

Американская технологическая компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя сервиса Loudplay Виталия Стародубова и неназванный источник в крупном российском IT-холдинге.

"Основатель сервиса Loudplay (предоставляет услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал, что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте.

Речь идет о системе Nvidia Grid. Информацию подтвердил собеседник в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнеры", — говорится в статье.

Отмечается, что в Nvidia отказались от комментариев.

По словам Стародубова, лицензия позволяет использовать физическую видеокарту на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могут подключиться большее количество пользователей.

Из-за прекращения действия лицензий для компаний поднимутся цены на услуги.

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Економічна Правда По материалам:

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