Nvidia перестала продлевать и продавать в рф лицензии на софт для гейминга – СМИ — Finance.ua

Nvidia перестала продлевать и продавать в рф лицензии на софт для гейминга – СМИ
Американская технологическая компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя сервиса Loudplay Виталия Стародубова и неназванный источник в крупном российском IT-холдинге.
"Основатель сервиса Loudplay (предоставляет услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал, что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте.
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Речь идет о системе Nvidia Grid. Информацию подтвердил собеседник в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнеры", — говорится в статье.
Отмечается, что в Nvidia отказались от комментариев.
По словам Стародубова, лицензия позволяет использовать физическую видеокарту на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могут подключиться большее количество пользователей.
Из-за прекращения действия лицензий для компаний поднимутся цены на услуги.
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