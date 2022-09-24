Нужно ли украинцам оформлять страховку за границей — Finance.ua

Нужно ли украинцам оформлять страховку за границей Вчера 10:09 — Страхование

Большинство стран ЕС вместе с временной защитой предоставляют украинцам доступ к бесплатной медицине. Но беженцам важно помнить, что срок действия такой страховки ограничен. К примеру, летом Болгария и Чехия уже ограничили сроки страховки — теперь там требуют от украинцев оплачивать страховку за свой счет, а раньше эти расходы покрывали из бюджета.

По прибытии в ту или иную страну медицинские затраты некоторое время покрывает государство, но затем нужно покупать страховку за свой счет. В каждой стране этот период разный, говорит председатель правления СК «Провидна».

"Медицинская страховка беженцам из Украины за границей чаще всего дается на 5 месяцев с момента, как они приезжают в страну. Например, если семья переехала в одно из государств ЕС в марте, то срок действия их страховки истек в июле. То есть если люди отправились в Европу еще в начале войны, однозначно нужно проверить, сколько действует страховка в стране, куда вы переехали. председатель правления СК «Провидна».

Сейчас большинство из тех, кто едет за границу во время войны и покупает страховку именно в Украине — это те, кто пересекает границу для работы. Также предварительно перед выездом берут страховку участники экскурсионных туров, индивидуальные туристы, добавляет Щербакова.

Если вы едете за границу, чтобы получить там временную защиту, трудно уверенно говорить, в какой стране человек может оказаться. Лучше уехать, определиться, в какой стране вы будете находиться и какие условия страхования у этой страны, советует в разговоре с РБК-Украина кандидат юридических наук, адвокат Адвокатского Бюро «ЮФ «Семенова и Партнеры» Марина Семенова.

«Это, во-первых, позволит сравнить цены и условия разных европейских страховых компаний и украинских. Во-вторых, некоторые европейские страховые компании предоставляют бесплатные страховые полисы на определенное время или скидки для украинцев. Если выяснится, что стоимость страхования для вас более приемлемая у украинской компании, можно оформить полис удаленно в интернете», — говорит она.

Медицинское страхование — это услуга, которая гарантирует застрахованному лицу медицинскую помощь и покрытие смежных расходов по необходимости, говорит председатель правления VisitUkraine.today Антон Тараненко. По его словам, страховка за границей нужна как минимум потому, что стоимость медицинских услуг как при необходимости обратиться к врачу, так и при госпитализации — в разы дороже стоимости оформления страховки.

В большинстве стран мира нерезидентам медицинская помощь оказывается на платной основе.

К примеру, в Норвегии прием семейного врача для незастрахованных лиц будет стоить от 20 евро,

прием у врача-специалиста в Чехии — от 30 евро.

День пребывания на стационаре в Германии составляет около 125 евро.

вызов неотложки в Швейцарии при отсутствии страхового полиса может стоить 800 евро.

Следовательно, даже незначительные проблемы со здоровьем при отсутствии страхования могут стоить дорого. Во многих странах лекарство в аптеке продается только по рецепту, а чтобы его получить, нужно обращаться к врачу.

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