Нужно ли регистрироваться предпринимателем при сдаче жилья в аренду — Finance.ua

Нужно ли регистрироваться предпринимателем при сдаче жилья в аренду

Сегодня 15:00 — Личные финансы

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества может производиться физическими лицами как в пределах предпринимательской деятельности, так и без регистрации арендодателя в качестве физического лица-предпринимателя. Соответствующее разъяснение было опубликовано специалистами Главного управления ГНС в Черновицкой области.

Что нужно знать?

Если гражданин не является предпринимателем и получает доходы от предоставления в аренду собственного недвижимого имущества другому физическому лицу в соответствии с нормами Налогового кодекса, он является лицом, ответственным за полноту и своевременность уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет.

Следовательно, такое лицо по результатам отчетного налогового года обязано до 1 мая года, следующего за отчетным подать в налоговую инспекцию по месту своего налогового адреса декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой задекларировать сумму полученного дохода и определить налоговые обязательства.

Сколько придется уплатить? Специалисты называют цифру в 19,5% — налог на доходы физических лиц — 18% и военный сбор — 1,5%.

Когда нужно регистрироваться предпринимателем

В случае, если физическое лицо имеет в собственности несколько квартир, сдающихся в аренду на постоянной основе, то такое физическое лицо обязано зарегистрироваться субъектом хозяйственной деятельности и уплачивать налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Если налогоплательщик, зарегистрированный физическим лицом-предпринимателем, ведет несколько видов деятельности, один из которых — предоставление жилья в аренду, то в общий доход включаются все доходы, полученные от ведения предпринимательской деятельности, и облагаются налогом в зависимости от системы налогообложения, на которой находится ФЛП.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.