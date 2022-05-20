Нужно ли регистрироваться предпринимателем при сдаче жилья в аренду — Finance.ua
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Нужно ли регистрироваться предпринимателем при сдаче жилья в аренду

Сегодня 15:00Личные финансы
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Сдача в аренду собственного недвижимого имущества может производиться физическими лицами как в пределах предпринимательской деятельности, так и без регистрации арендодателя в качестве физического лица-предпринимателя. Соответствующее разъяснение было опубликовано специалистами Главного управления ГНС в Черновицкой области.

Что нужно знать?

  • Если гражданин не является предпринимателем и получает доходы от предоставления в аренду собственного недвижимого имущества другому физическому лицу в соответствии с нормами Налогового кодекса, он является лицом, ответственным за полноту и своевременность уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет.
  • Следовательно, такое лицо по результатам отчетного налогового года обязано до 1 мая года, следующего за отчетным подать в налоговую инспекцию по месту своего налогового адреса декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой задекларировать сумму полученного дохода и определить налоговые обязательства.
Сколько придется уплатить? Специалисты называют цифру в 19,5% — налог на доходы физических лиц — 18% и военный сбор — 1,5%.
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Когда нужно регистрироваться предпринимателем

В случае, если физическое лицо имеет в собственности несколько квартир, сдающихся в аренду на постоянной основе, то такое физическое лицо обязано зарегистрироваться субъектом хозяйственной деятельности и уплачивать налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.
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Если налогоплательщик, зарегистрированный физическим лицом-предпринимателем, ведет несколько видов деятельности, один из которых — предоставление жилья в аренду, то в общий доход включаются все доходы, полученные от ведения предпринимательской деятельности, и облагаются налогом в зависимости от системы налогообложения, на которой находится ФЛП.
По материалам: Finance.ua
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