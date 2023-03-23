Нужно ли разрешение, чтобы снести строение на своем участке в частном секторе — Finance.ua

Нужно ли разрешение, чтобы снести строение на своем участке в частном секторе Сегодня 21:00 — Недвижимость

Снос и демонтаж зданий и сооружений без дальнейшего строительства, не являющихся подготовительными работами, и без нарушения эксплуатационной пригодности других зданий и сооружений не требует разрешения.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, нужно ли разрешение, чтобы снести здание на своем участке в частном секторе.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 7 июня 2017 г. № 406 утвержден Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Снос и демонтаж зданий и сооружений без дальнейшего строительства, не являющихся подготовительными работами, и без нарушения эксплуатационной пригодности других зданий и сооружений не требует разрешения.

Хозяину земельного участка следует помнить о мерах безопасности, а также о соблюдении прав владельцев соседних земельных участков — не допускать попадания на соседний участок строительного мусора, обломков сносимого сооружения, а также повреждения такими предметами зданий на соседних участках.

Другое дело — проведение подготовительных и строительных работ.

В этой ситуации нужно действовать в соответствии с Порядком выполнения подготовительных и строительных работ, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 13 апреля 2011 г. № 466 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 26 августа 2015 г. № 747). Необходимо предоставить уведомление о начале выполнения подготовительных работ в орган государственного архитектурно-строительного контроля, определенных статьей 7 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

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Документы, предоставляющие право на выполнение подготовительных и строительных работ, представляются лично через центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет путем предоставления средствами программного обеспечения Единого государственного веб-портала электронных услуг, либо заполняются и направляются заказным письмом с описанием вложения в центр предоставления административных услуг.

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