Нужно ли разрешение, чтобы снести строение на своем участке в частном секторе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нужно ли разрешение, чтобы снести строение на своем участке в частном секторе

Недвижимость
137
Снос и демонтаж зданий и сооружений без дальнейшего строительства, не являющихся подготовительными работами, и без нарушения эксплуатационной пригодности других зданий и сооружений не требует разрешения.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, нужно ли разрешение, чтобы снести здание на своем участке в частном секторе.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 7 июня 2017 г. № 406 утвержден Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
Снос и демонтаж зданий и сооружений без дальнейшего строительства, не являющихся подготовительными работами, и без нарушения эксплуатационной пригодности других зданий и сооружений не требует разрешения.
Хозяину земельного участка следует помнить о мерах безопасности, а также о соблюдении прав владельцев соседних земельных участков — не допускать попадания на соседний участок строительного мусора, обломков сносимого сооружения, а также повреждения такими предметами зданий на соседних участках.
Место для вашей рекламы
Другое дело — проведение подготовительных и строительных работ.
В этой ситуации нужно действовать в соответствии с Порядком выполнения подготовительных и строительных работ, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 13 апреля 2011 г. № 466 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 26 августа 2015 г. № 747). Необходимо предоставить уведомление о начале выполнения подготовительных работ в орган государственного архитектурно-строительного контроля, определенных статьей 7 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».
Читайте также
Документы, предоставляющие право на выполнение подготовительных и строительных работ, представляются лично через центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет путем предоставления средствами программного обеспечения Единого государственного веб-портала электронных услуг, либо заполняются и направляются заказным письмом с описанием вложения в центр предоставления административных услуг.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.