Нужно ли прогревать современный двигатель в мороз и что будет, если этого не делать — Finance.ua

Нужно ли прогревать современный двигатель в мороз и что будет, если этого не делать Сегодня 01:28 — Технологии&Авто

Едва ли не каждого автомобилиста волнует извечная дилемма: нужно ли прогревать двигатель в современных автомобилях.

Но чем двигателю не нравится мороз? В «Украина за рулем» провели опыт и показали, что же будет, если не прогревать двигатель в холодную погоду, пишет u-news.com.ua.

Для этого использовали типичного «европейца» с двигателем объемом 1,6 литра, соответствующим Евро-4.

Любое проворное масло густеет на холоде, а при определенных температурах вообще может перестать течь. Как следствие, узлы трения работают «всухую», детали изнашиваются и происходят механические потери. Это все требует лишнего бензина.

Дольше всего греется нейтрализатор, который снижает токсичность отработавших газов. Однако скорость прогрева зависит от режима работы двигателя.

Вариант 1. Сначала нужно полностью прогреть мотор, а только потом трогаться с места. Тогда происходит минимальный износ деталей, максимальный расход топлива.

Вариант 2. После того, как завелись, сразу ехать. Это экономит время, но снижается ресурс двигателя. Эксперты считают, что движение на полностью холодном двигателе по износу деталей соответствует пробегу 20-100 км.

Вариант 3. После запуска нужно прогреть двигатель 3-5 минут (в зависимости от температуры воздуха на улице). За это время можно почистить машину от снега, а текла — ото льда.

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