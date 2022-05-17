Нужно ли платить кредит за разрушенную квартиру — Finance.ua

Нужно ли платить кредит за разрушенную квартиру

Сегодня 20:01 — Недвижимость

Большинство людей, лишившихся жилья, сегодня находятся в статусе перемещенных лиц и не имеют источников дохода, которые позволяли бы им вносить очередные платежи. Поэтому еще в первые дни войны Верховная Рада пошла им навстречу, освободив клиентов украинских банков от ответственности за несвоевременную оплату кредитов. Это положение будет действовать до окончания военного положения и еще три месяца после его отмены.

На сегодняшний день в Украине действуют своеобразные кредитные каникулы: люди, не имеющие возможности платить по кредитам, могут на законных основаниях этого не делать, не опасаясь штрафов и преследований со стороны коллекторских компаний.

После окончания войны большое количество семей в Украине столкнется с двойной проблемой — отсутствие жилья плюс необходимость выплачивать ипотеку.

«На сегодняшний день каких-либо законов или нормативных актов, которые решали бы данную проблему и давали четкие инструкции банкам и заемщикам, нет, — говорит эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. — Сегодня государство декларирует намерение восстановить разрушенное жилье. Поэтому теоретически приемлемым решением было бы, если бы заемщики после войны получили квартиры, эквивалентные тем, на которые они брали кредит, и продолжили погашать свои обязательства перед банками».

Сегодня вопросы проблемных кредитов решаются исключительно между банками и заемщиками.

«Люди обращаются в банки, объясняют свою ситуацию и просят о реструктуризации или смягчении условий кредита, — говорит Евгений Дубогрыз. — И банки принимают решение по своему усмотрению. Одни идут клиентам навстречу, другие — нет. Здесь присутствует очень сильный субъективный фактор. Решения могут отличаться не только у разных банков, но и у разных кредитных менеджеров в одном банке».

Конечно, хорошо, если банк согласился смягчить условия договора. Однако, как отметил эксперт, нет ни одного нормативного акта, который обязывал бы его это сделать. Если банк занял жесткую позицию и требует дословного выполнения условий договора, несмотря на ни на какие обстоятельства, он не нарушает никаких законов.

В какой-то мере помочь здесь может Национальный банк Украины (НБУ). Не добившись компромисса, заемщик может обратиться туда с жалобой.

Есть деньги — плати

Впрочем, нынешняя ситуация принесла проблемы не только заемщикам, но и самим банкам. Ведь превращение в проблемные большого количества кредитов, которые еще три месяца назад аккуратно погашались, опасно для их финансовой стабильности.

«Нужно понимать, что кредитование — только одна сторона работы банка, — объясняет финансовый аналитик Василий Невмержицкий. — Чтобы получить средства на выдачу кредитов, банк привлекает депозиты, обещая вкладчикам вернуть их с процентами. И если сегодня тысячи клиентов не приходят в банк для того, чтобы погасить кредиты, то с депозитами ничего подобного не происходит. За каждым из них в положенный срок придут собственники, и банк должен найти средства для того, чтобы с ними рассчитаться. Поэтому для банков очень важно, чтобы кредиты все же возвращались».

«На сегодняшний день банки занимаются тем, что собирают информацию о своих клиентах, — говорит Василий Невмержицкий. — Их интересует состояние залога (действительно ли квартира или автомобиль были уничтожены в результате боевых действий), имущественное состояние заемщиков, их местонахождение и другая информация, которая поможет определиться с тем, насколько рискован каждый отдельный кредит, и каковы шансы на то, что он будет возвращен, поэтому, если клиент банка испытывает сложности по выплате по кредиту, я бы советовал ему войти в контакт с банком и сообщить о своих обстоятельствах».

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