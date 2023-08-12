Нужно ли пенсионеру уведомлять ПФУ о трудоустройстве — Finance.ua

Нужно ли пенсионеру уведомлять ПФУ о трудоустройстве Сегодня 16:03 — Личные финансы

Согласно статье 16 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон № 1058), пенсионер (застрахованное лицо) должен уведомлять органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, вызывающих изменение статуса застрахованного лица, в частности, статуса «работающий"/"неработающий» в случае трудоустройства или увольнения с работы в течение десяти дней с момента их возникновения.

Об этом пишет «Кадровик».

С этим требованием каждый пенсионер знакомится при оформлении пенсии, подписывая заявление о назначении пенсии и получив «Памятку пенсионера».

Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, предусмотренные только неработающим пенсионерам.

Отсутствие уплаты страховых взносов в системе персонифицированного учета не является основанием для установления пенсионеру статуса «неработающий».

Фиксирование указанного факта осуществляется путем подачи в органы Пенсионного фонда соответствующего заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (в том числе копию приказа (распоряжения) о принятии/увольнении с работы или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении или копию гражданско-правового договора).

Это можно сделать, в частности, и в режиме онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал «Дія») с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

Работающим пенсионерам не производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Работающим пенсионерам не начисляется и не выплачивается надбавка на нетрудоспособных членов семьи (неработающим пенсионерам, имеющим на содержании детей до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн).

В период работы не выплачивается пенсия за выслугу лет, если пенсионер работает по той же специальности, которая дает право на назначение такой пенсии, и пенсия по потере кормильца, которая назначается на период ухода за ребенком (детьми) умершего кормильца до восьмилетнего возраста.

Неработающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и более, имеющим страховой стаж не менее 35 лет — мужчины, 30 лет — женщины, размер пенсии которых, назначенной в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», не достигает 3210 грн, устанавливается доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Другим неработающим лицам, получающим пенсию, если ее размер с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2520 грн, устанавливается ежемесячная доплата к указанной сумме.

Вывод

Факт уведомления органов Пенсионного фонда о трудоустройстве не приводит к прекращению выплаты пенсии, но может повлечь за собой переплату пенсии в указанных выше случаях.

В случае выявления переплаты пенсии, согласно статье 50 Закона № 1058, излишне выплаченные суммы могут быть возвращены пенсионером добровольно или взимаются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

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