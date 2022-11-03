Нуриэль Рубин "пророчит" кризис хуже 2008 года. Все так плохо? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Нуриэль Рубин "пророчит" кризис хуже 2008 года. Все так плохо? Сегодня 15:22 — Валюта

Всемирно известный экономист Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini), точно спрогнозировавший состояние мировой экономики после пандемии, полагает, что последствия нынешнего кризиса могут быть намного тяжелее, чем после 2008 года. Накопленные на сегодня огромные долги (государственные, корпоративные и задолженности домохозяйств) принципиально находятся на более высоком уровне, чем это было 14 лет назад. Ведущие мировые ЦБ все это время откладывали проблему «в долгий ящик» за счет политики низкий учетных ставок. Однако заниматься этим бесконечно невозможно. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка ФРС США (%). Источник: tradingeconomics.com

Нуриэль Рубини присоединился к мнению экспертов, которые опасаются стагфляции. Он указывает на несколько факторов, которые заставляют его прогнозировать рост цен на фоне снижения объемов производства:

Падение акций в этом году более чем на 20%.

«Напряженность» в сфере прямых инвестиций.

«Охлаждение» рынка недвижимости в США.

Сокращение объемов кредитования после того, как компании годами накапливали долги, пользуясь низкими процентными ставками.

На прошлой неделе регулятор обратился к экспертам Уолл-Стрит и международным специалистам с просьбой дать прогноз, грозит ли стране «обвал» фондового рынка. Аналитики называют риск незначительным. Глава Interactive Brokers Милан Галик (Milan Galik) ожидает падения индекса S&P 500 до 3 000 пунктов. Давление на рынки будут оказывать также политические риски промежуточных ноябрьских выборов в США.

Доходность по 10-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com

По мнению Рубини, окончательно спровоцировать «шок» на финансовом рынке в этих условиях может крах нескольких крупных игроков — так, как это произошло в 2008 году с Lehman Brothers. Однако этот «урок» усвоен далеко не всеми. «Упасть» большим финансовым институтам, скорее всего, регуляторы не дадут — слишком долго потом «расхлебывать» последствия. Аналитик не исключает, что в случае угрозы для финансовой стабильности регулятор США всегда может приостановить программу количественного ужесточения (QT), как это недавно сделал Банк Англии. Куда хуже обстоят дела в Европе — хотя конец программы скупки активов существует там только в планах.

RoboForex По материалам:

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