НПС «Простір» возобновляет действие межбанковских комиссий интерчейндж — Finance.ua
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НПС «Простір» возобновляет действие межбанковских комиссий интерчейндж

Сегодня 09:32Финтех и Карты
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Национальная платежная система «Простір» с 1 мая возобновляет действие межбанковских комиссий (интерчейндж) по операциям по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт «Простір».
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.
С 1 мая размер ставки межбанковской комиссии для таких операций составит 0,3% (это ниже, чем в довоенное время).
Он будет распространяться на безналичные операции по картам «Простір» по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Украины и в электронной коммерции.
В то же время ставка интерчейндж на уровне 0% остается для операций:
  • сбор средств через благотворительные организации и социальные службы (МСС код — 8398);
  • покупки военных облигаций (МСС код — 6211).
Напомним, что с 7 марта по 30 апреля этого года НПС «Простір» была установлена ставка интерчейндж на уровне 0% для всех операций.
Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам: Українські Новини
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