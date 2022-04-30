НПС «Простір» возобновляет действие межбанковских комиссий интерчейндж — Finance.ua

НПС «Простір» возобновляет действие межбанковских комиссий интерчейндж

Сегодня 09:32 — Финтех и Карты

Национальная платежная система «Простір» с 1 мая возобновляет действие межбанковских комиссий (интерчейндж) по операциям по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт «Простір».

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

С 1 мая размер ставки межбанковской комиссии для таких операций составит 0,3% (это ниже, чем в довоенное время).

Он будет распространяться на безналичные операции по картам «Простір» по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях Украины и в электронной коммерции.

В то же время ставка интерчейндж на уровне 0% остается для операций:

сбор средств через благотворительные организации и социальные службы (МСС код — 8398);

покупки военных облигаций (МСС код — 6211).



Напомним, что с 7 марта по 30 апреля этого года НПС «Простір» была установлена ставка интерчейндж на уровне 0% для всех операций.

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