Новый Volkswagen Tiguan рассекретили накануне премьеры (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый Volkswagen Tiguan рассекретили накануне премьеры (фото)

Фондовый рынок
44
Новый Volkswagen Tiguan рассекретили накануне премьеры (фото)
Новый Volkswagen Tiguan рассекретили накануне премьеры (фото)
Кроссовер Volkswagen Tiguan появился в США в 2007 году. Модель второго поколения дебютировала в 2016 году, а на этой неделе на автосалоне в Лос-Анджелесе Volkswagen покажет свой новый Tiguan третьего поколения. Об этом пишет издание Motor1.
В сети распространили изображения, демонстрирующие заднюю фару обновленного кроссовера. Фара смотрится совсем по другому, чем у текущего Tiguan. Она получила новый рисунок, напоминающий об ID.4, Jetta и субкомпактном Taos.
Известно, что новый Tiguan построен на платформе MQB Evo от VW. Он будет похож на европейский Tayron, который был представлен в октябре. Однако Volkswagen заявила, что американский Tiguan будет иметь другой «листовой металл, варианты трансмиссии и оборудования».
На украинском рынке актуальная версия кроссовера Volkswagen Tiguan предлагается в вариантах мощности от 150 до 193 л.с.
Цены на авто стартуют от 1 643 509 грн.
Если вам нужны деньги на новую покупку, вы можете получить их на карту.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.