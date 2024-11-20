Новый Volkswagen Tiguan рассекретили накануне премьеры (фото) — Finance.ua

Новый Volkswagen Tiguan рассекретили накануне премьеры (фото) Сегодня 23:58 — Фондовый рынок

Новый Volkswagen Tiguan рассекретили накануне премьеры (фото)

Кроссовер Volkswagen Tiguan появился в США в 2007 году. Модель второго поколения дебютировала в 2016 году, а на этой неделе на автосалоне в Лос-Анджелесе Volkswagen покажет свой новый Tiguan третьего поколения. Об этом пишет издание Motor1.

В сети распространили изображения, демонстрирующие заднюю фару обновленного кроссовера. Фара смотрится совсем по другому, чем у текущего Tiguan. Она получила новый рисунок, напоминающий об ID.4, Jetta и субкомпактном Taos.

Известно, что новый Tiguan построен на платформе MQB Evo от VW. Он будет похож на европейский Tayron, который был представлен в октябре. Однако Volkswagen заявила, что американский Tiguan будет иметь другой «листовой металл, варианты трансмиссии и оборудования».

На украинском рынке актуальная версия кроссовера Volkswagen Tiguan предлагается в вариантах мощности от 150 до 193 л.с.

Цены на авто стартуют от 1 643 509 грн.

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MMR По материалам:

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