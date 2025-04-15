Новый военный внедорожник DC4 готовится к испытаниям во Франции — Finance.ua

Новый военный внедорожник DC4 готовится к испытаниям во Франции Сегодня 06:31 — Технологии&Авто

Новый военный внедорожник DC4 готовится к испытаниям во Франции

Компания Technamm представила на выставке SOFINS 2025 свой новый проект — Masstech DC4. Этот внедорожник должен стать заменой для уже устаревших французских внедорожников P4, много лет служивших в Вооруженных силах Франции, пишет zubr.in.ua.

Новинку построили на шасси Toyota Land Cruiser Series 79 — это уже не первый проект компании на базе японского внедорожника. В конце 2010-х Technamm поставила французской армии более 500 единиц модели Masstech T4, базировавшейся на Land Cruiser HZJ 76.

Несмотря на свой агрессивный вид, Masstech DC4 — это не боевая машина передовой линии. В базовой комплектации авто не бронированное, и Technamm это откровенно отмечает. Однако конструкция позволяет транспортировать грузы или оборудование, что делает его универсальным в тыловых и поддерживающих миссиях.

Салон выполнен в четырехдверном исполнении, а сзади установлена ​​открытая платформа, которая может быть адаптирована под разные типы нагрузки. Машина приводится в движение 4,2-литровым дизельным двигателем 1HZ на 130 л.с., что традиционно отличается надежностью и простотой в обслуживании.

На момент презентации в апреле 2025 Masstech DC4 существует в виде прототипа. Испытание модели должно начаться уже после выставки SOFINS. Technamm продвигает автомобиль как решение для замены незащищенных машин командования и связи, которые используются во французских вооруженных силах.

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