Новый внедорожник Tank с пожизненной гарантией вызвал невиданный ажиотаж на рынке — Finance.ua

Новый внедорожник Tank с пожизненной гарантией вызвал невиданный ажиотаж на рынке Сегодня 05:29 — Фондовый рынок

Новый внедорожник Tank с пожизненной гарантией вызвал невиданный ажиотаж на рынке

Спрос на новый гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T в Китае превзошел все ожидания. Первую партию из 70 автомобилей, которую можно было заказать на этапе предварительной продажи, раскупили менее чем за минуту.

Причины такого ажиотажа совершенно очевидны. Кроме того, что покупателям нравится сам автомобиль, их наверняка привлекают перспективы получить бесплатное пожизненное техническое обслуживание, автомобильный интернет и сервис помощи на дорогах, а также гарантию на трансмиссию без ограничения по возрасту и пробегу. Другим владельцам нового Tank 700 Hi4-T эти привилегии будут недоступны.

Напомним, гибридный Tank 700 Hi4-T оснащается бензоэлектрической силовой установкой, состоящей из электродвигателя и 3,0-литрового 360-сильного бензинового мотора, которые суммарно генерируют 517 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. В роли коробки выступает 9-ступенчатый «автомат» 9HAT.

Цены на лимитированные внедорожники из первой партии стартуют от 700 000 юаней или 98 655 долларов по текущему курсу.

MMR По материалам:

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