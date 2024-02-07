Новый вакуумный поезд на магнитной подушке достиг самой высокой скорости в истории — Finance.ua

Новый вакуумный поезд на магнитной подушке достиг самой высокой скорости в истории Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

Новый вакуумный поезд на магнитной подушке достиг самой высокой скорости в истории

В Китае успешно прошли испытания совершенно нового вакуумного поезда на магнитной подушке, состоявшиеся в низковакуумной трубе. Этот поезд достиг самой высокой скорости в истории для транспортных средств этого типа — более 623 км/ч.

Испытательный участок низковакуумной трубы имеет длину в два километра, что делает ее самым длинным участком, существующим в настоящее время. Он был построен в провинции Шаньси, и в нем давление колеблется от 0,3 до 0,001 бар, в то время как атмосферное давление на уровне моря составляет около 1 бар.

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Основной принцип этого проекта заключается в использовании технологии, позволяющей исключить сопротивление воздуха или контакта колес. Эти факторы обычно снижают мощность и ограничивают скорость транспортного средства.

Второй этап этого проекта предполагает расширение трассы в 30 раз, что позволит увеличить ее протяженность до 60 км. На такой трассе поезд сможет достигать скорости до 1000 км/ч, что выше скорости авиалайнера.

Теоретически, если построить такую ​​магистраль, соединяющую Пекин и Датун (346 км), то время поездки сократится с нынешних 4,5 часов до всего 30 минут.

Однако мнение экспертов показывает, что реализация проектов, направленных на создание вакуумных поездов, возможно, столкнется с определенными трудностями. Эти проекты имеют высокую стоимость и требуют строительства десятков или даже сотен километров труб, которые должны быть идеально герметичными и оснащены постоянно работающими вакуумными насосами.

t4 По материалам:

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