Новый управляющий для ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске: АРМА объявило результаты конкурса — Finance.ua

Новый управляющий для ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске: АРМА объявило результаты конкурса Сегодня 04:34 — Фондовый рынок

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов завершило отбор управляющего для торгового центра «Флагман» в городе Ивано-Франковск.

По результатам тендерной процедуры, проведенной через систему Prozorro , управляющим комплекса нежилых помещений стал консорциум «Управляющая компания КАМпаритет».

Следовательно, согласно условиям договора, 75% доходов от управления ТЦ «Флагман» будут перечисляться в Государственный бюджет Украины. При этом гарантированный платеж управляющего составит 630 729,82 грн без НДС, независимо от финансовых результатов деятельности.

Напомним, в конце февраля 2025 года АРМА объявила конкурс на поиск управляющего для торгового центра «Флагман» в Ивано-Франковске. Этот арестованный актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании и был передан в АРМА для управления по решению суда.

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