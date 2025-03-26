Новый управляющий для ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске: АРМА объявило результаты конкурса — Finance.ua
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Новый управляющий для ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске: АРМА объявило результаты конкурса

Фондовый рынок
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов завершило отбор управляющего для торгового центра «Флагман» в городе Ивано-Франковск.
По результатам тендерной процедуры, проведенной через систему Prozorro, управляющим комплекса нежилых помещений стал консорциум «Управляющая компания КАМпаритет».
Следовательно, согласно условиям договора, 75% доходов от управления ТЦ «Флагман» будут перечисляться в Государственный бюджет Украины. При этом гарантированный платеж управляющего составит 630 729,82 грн без НДС, независимо от финансовых результатов деятельности.
Напомним, в конце февраля 2025 года АРМА объявила конкурс на поиск управляющего для торгового центра «Флагман» в Ивано-Франковске. Этот арестованный актив ранее принадлежал подконтрольной россиянам компании и был передан в АРМА для управления по решению суда.
По материалам:
Finance.ua
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