Новый универсальный компрессор Xiaomi появился на рынке (фото) — Finance.ua

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Новый универсальный компрессор Xiaomi появился на рынке (фото)

Фондовый рынок
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Новый универсальный компрессор Xiaomi появился на рынке (фото)
Новый универсальный компрессор Xiaomi появился на рынке (фото)
Вслед за новым аккумулятором компания Xiaomi также готовит к релизу на глобальном рынке новый универсальный компрессор — Portable Electric Air Compressor 2 Pro. Устройство уже появилось на сайте производителя, но пока без цены и даты старта продаж.
Компрессор быстро накачивает шины. Xiaomi утверждает, что автомобильную шину 205/55 R16 можно накачать с 2,0 до 2,5 бара примерно за 45 секунд. Это гораздо быстрее, чем это делает Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, которому для такой же накачки требуется две минуты.
Новинка получила пять режимов закачки. Например, режим велосипеда или мотоцикла, или же вы можете настроить параметры в соответствии с вашими потребностями. Закачка автоматически приостанавливается, когда достигается желаемое давление (от 0,2 до 10,3 Бар). Кроме того, вы можете отслеживать ход закачки с помощью дисплея на передней панели гаджета.
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro поставляется с аккумулятором емкостью 2500 мАч (2000 мАч в старой модели). Производитель утверждает, что такого объема достаточно, чтобы накачать 16 автомобильных шин или 30 шин для шоссейных велосипедов.
Аккумулятор полностью заряжается через USB-C за 3,5 часа. Изделие имеет многорежимный индикатор для подачи предупреждающих сигналов или для работы как фонарик. Новинка имеет следующие размеры — 152×100×63 мм.
К слову, Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro уже продается в Китае. Устройство стоит около $45.
По материалам:
mezha.media
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