Новый Skoda Kodiaq 2024 впервые показали на официальных изображениях — Finance.ua

Новый Skoda Kodiaq 2024 впервые показали на официальных изображениях Сегодня 04:29 — Технологии&Авто

Новый Skoda Kodiaq 2024 впервые показали на официальных изображениях

Опубликованы официальные рендеры Skoda Kodiaq второго поколения. Кроссовер дебютирует до конца осени. Изображения появились на официальном сайте Skoda.

Судя по рендерам, дизайн Skoda Kodiaq 2024 остался знакомым, но стал более солидным. Решетка радиатора авто увеличена, фары стали тоньше, а у боковин убрали рельеф. Фонари соединены диодной вставкой.

Ранее уже рассекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кроссовер получил улучшенную виртуальную приборную панель и увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Новый Skoda Kodiaq 2024 сохранит платформу MQB, но станет немного больше.

Габариты Skoda Kodiaq 2024:

длина — 4758 мм;

ширина — 1864 мм;

высота — 1657 мм;

колесная база — 2781 мм.

По-прежнему кроссовер Skoda будут предлагать в версиях на 5 и 7 мест. Объем багажника увеличится до 340 л с тремя рядами сидений и 845−910 л — с двумя.

Новый Skoda Kodiaq будет предложен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (204 л.с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 193 л.с. К тому же появится подзаряжаемый 204-сильный гибрид Skoda Kodiaq с запасом хода в 100 км на электротяге.

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Фокус По материалам:

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