Новый сервис ПУМБ – получение дебетовых карт с помощью Новой почты — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Новый сервис ПУМБ – получение дебетовых карт с помощью Новой почты Сегодня 11:27 — Фондовый рынок

ПУМБ работает и расширяет функционал, чтобы клиентам банка было еще удобнее получить дебетовую карту. Отныне стать владельцем пластиковой дебетовой карты от ПУМБ можно не только в отделении. Карту можно заказать в мобильном приложении ПУМБ Online и получить с помощью Новой почты.

Как получить карту:

Оформление карты займет всего несколько минут. В приложении ПУМБ Online существующим клиентам банка необходимо выбрать сервис «Новая карта» — «Пластиковая» и заказать дополнительную карту с доставкой Новой почтой.

Новые клиенты ПУМБ также могут получить пластиковую дебетовую карту. Все, что необходимо сделать — скачать и установить на смартфоне приложение ПУМБ Online (Android или iOS) и зарегистрироваться с помощью цифровых документов.

Доставка карт осуществляется на выбранное клиентом отделение или почтомат Новой почты только на территорию, подконтрольную властям Украины. Стоимость и срок доставки дебетовых карт ПУМБ регулируются почтовым оператором. Оплата стоимости доставки оплачивается при получении карты. Обратите внимание, что хранение карт в отделениях Новой почты - до 7 дней, после этого карта будет отправлена ​​для утилизации в банк.

Тарифы и условия:

Открытие и обслуживание дебетовой карты от ПУМБ — 0 грн

Снятие наличных во всех банкоматах Украины — 0 грн

Пополнение мобильного и оплата коммунальных услуг в ПУМБ Online — 0% комиссии

Переводы с карты на карту любого банка Украины — 0% комиссии

Пополнение карты — 0 грн*

Также, напоминаем, что с 13.10.2022 г. ПУМБ повысил ставки по депозитам в гривне для физических лиц. Доходность вкладов была увеличена на 0.5 — 2% в зависимости от суммы вклада и срока депозитной программы. Больше о депозитах читайте по ссылке

ПУМБ По материалам:

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