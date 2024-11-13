Новый сервис «єПідприємець» насчитывает уже 2000 пользователей — Finance.ua

Новый сервис «єПідприємець» насчитывает уже 2000 пользователей Вчера 16:33

Новый сервис «єПідприємець» насчитывает уже 2000 пользователей

Уже 2000 украинцев пользуются новым сервисом «єПідприємець». Время регистрации бизнеса сократилось с 50 дней до 33 минут, а самыми популярными сферами стали розничная торговля, IT и онлайн-торговля.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, благодаря этой платформе процесс открытия бизнеса в Украине значительно упростился: время, необходимое для регистрации, сократилось с более чем 50 дней до всего 33 минут — от подачи заявления до получения необходимых услуг.

Михаил Федоров подчеркнул, что наиболее популярными сферами для запуска бизнеса являются розничная торговля, IT и онлайн-торговля.

УНН По материалам:

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