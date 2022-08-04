Новый рекорд регистрации ФЛП и уменьшение количества откликов на вакансии: что происходит на экономическом фронте — Finance.ua

Новый рекорд регистрации ФЛП и уменьшение количества откликов на вакансии: что происходит на экономическом фронте Сегодня 10:03 — Личные финансы

Новый рекорд регистрации ФЛП и уменьшение количества откликов на вакансии: что происходит на экономическом фронте

Опендатабот поделился данными о том, как работает украинский бизнес во время войны. Finance.ua отобрал самые главные цифры за июль 2022 года.

Что с работой

По данным Work.ua, количество вакансий в июле составило 38% от прошлогодних показателей. Несмотря на это, количество объявлений о поиске специалистов выросло на 14% в месяц и в 4 раза с момента вторжения рф в Украину.

В июле больше всего увеличилось количество вакансий в Днепропетровской области — на 25%.

В противоположность этому в прифронтовой Харьковской области произошло уменьшение количества вакансий почти на 13%. В целом же сейчас в области в 11,5 раза меньше вакансий, чем в прошлом году.

Где чаще всего ищут работников? В топе по Украине такие отрасли как «Сфера обслуживания», «Продажи, закупки», «Рабочие специальности, производство», «IT, компьютеры, интернет», «Администрация».

Общее количество новых резюме за год по сравнению с июлем 2021 года увеличилось примерно на 46%. Уже в июле количество отзывов на предложения начало падать — с 2,84 отклика на предложение до 1,98 в день.

Наибольшая конкуренция за работу в таких областях, как Киевская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Запорожская.

за работу в таких областях, как Киевская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Запорожская. Самая маленькая конкуренция среди соискателей в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях.



Какие зарплаты получают украинцы

Несмотря на ситуацию в стране и рост цен, за год средняя зарплата по областям изменилась незначительно. Интересно, что больше всего за месяц выросла плата в сельскохозяйственном секторе — на 6%

Наибольшую зарплату в июле предлагали медиабайерам — 57 000 грн. Наименьшую — санитарке, 6850 грн.

Ситуация с работой в ІТ-секторе также желает лучшего. По данным сервиса Djinni, компании опубликовали в июле 18,552 вакансий на Джинни, это самая маленькая цифра за последние полгода. Количество кандидатов в поиске продолжает расти,

Кстати, количество вакансий для украинцев за границей несущественно возросло в июле. Сейчас на сервисе поиска работы за границей Jooble размещено 31 702 объявления о поиске работников.

Бизнес

В начале июля зафиксирован новый рекорд по количеству регистрации новых ФЛП — 5223 бизнеса. Это практически столько же, как было в последнюю неделю перед вторжением в рф.

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS , хотя количество работающих заведений общественного питания в июле изменилось несущественно — с 74% до 76% показателей до вторжения рф, их обороты несколько выросли: с 82% до 88%.

По данным Хорошоп, в последнюю неделю июля количество заказов в интернет-магазинах впервые сравнялось с показателями к развертыванию войны.

Резервы — высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте — в июле уменьшились на 3 миллиарда долларов.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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